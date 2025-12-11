onedio
Uçak Bileti Almak İçin En Ucuz Gün Resmen Değişti! Artık O Gün Alınmalı

Gökçe Cici
11.12.2025 - 14:02

Uçak bileti fiyatlarını düşürmek için verilen tavsiyeler uzun yıllardır aynıydı. Pek çok kişi salı gününü bekleyerek bilet arıyordu. Ancak küresel rezervasyon verilerinin güncellenmesiyle bu bilgi resmen tarihe karıştı. Artık en ucuz uçak biletinin alındığı gün haftanın ortasında değil, sonunda. Hem iç hat hem de uluslararası uçuşlarda fiyat farkı ciddi seviyelere ulaşabiliyor. 

Yeni raporlar, özellikle Expedia ve Skyscanner gibi büyük platformların analizleriyle destekleniyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

Yıllardır verilen "salı günü bilet alın" tavsiyesi yeni verilerle çürütüldü.

Uzun süre boyunca salı günü bilet almanın daha ucuz olduğu düşünülüyordu. Bunun nedeni, eski yıllarda kampanya duyurularının genellikle pazartesi gecesi yapılmasıydı. Ancak artık havayolları fiyatlarını gün içinde defalarca değiştiriyor.

Expedia’nın hazırladığı son Air Hacks raporu, en iyi fiyatların pazar günü bulunduğunu gösteriyor. İç hat uçuşlarında ortalama yüzde 6, uluslararası uçuşlarda ise yüzde 17’ye varan tasarruf sağlanabiliyor. Uzmanlara göre bu fark özellikle aile veya kalabalık grup seyahatlerinde çok daha belirgin hale geliyor.

Havayolları fiyatları günde birçok kez yeniliyor; bu nedenle asıl kritik faktör kalkış günü oluyor.

Skyscanner analistlerine göre, bilet fiyatları rezervasyon gününden çok uçuş gününe bağlı olarak değişiyor. İç hatlarda cumartesi günkü kalkışlar en uygun seçeneklerden biri. Uluslararası uçuşlarda ise perşembe kalkışları en düşük fiyatlarla öne çıkıyor. Bu günlerde talep düşerken fiyatlar da doğal olarak geriliyor.

Öte yandan cuma akşamı ve iş haftası öncesi pazar günleri ise fiyatların en hızlı yükseldiği dönem. Talep arttığı için algoritmalar biletleri otomatik olarak yukarı çekiyor. Bu yüzden son dakika planları çoğu zaman ciddi bir maliyet oluşturuyor.

Uzmanlara göre doğru strateji erken rezervasyon ve esneklikten geçiyor.

Rezervasyon için en iyi zamanlama destinasyona göre değişiyor ancak genel tablo net. Çoğu seyahat için 1 ila 3 ay önceden bilet almak avantaj sağlıyor. Uzak ülke uçuşlarında bu süre 2 ila 6 ay arasında değişiyor. Özellikle yılbaşı ve tatil sezonu gibi yoğun dönemlerde erken davranmak kritik kabul ediliyor.

Kalkışa son birkaç gün kala ise fiyatlar neredeyse her zaman zirveye çıkıyor. Müsait koltuk sayısının azalmasıyla fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. En ideal strateji hem tarih hem de havayolu konusunda esnek olmak ve fiyat takibi yapmak. Uzmanlar, fiyat alarmı kurmanın hala en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurguluyor.

Ucuza uçak bileti bulmanın altın stratejilerine buradan da göz atabilirsiniz!

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

