Uçak Bileti Almak İçin En Ucuz Gün Resmen Değişti! Artık O Gün Alınmalı

Skyscanner analistlerine göre, bilet fiyatları rezervasyon gününden çok uçuş gününe bağlı olarak değişiyor. İç hatlarda cumartesi günkü kalkışlar en uygun seçeneklerden biri. Uluslararası uçuşlarda ise perşembe kalkışları en düşük fiyatlarla öne çıkıyor. Bu günlerde talep düşerken fiyatlar da doğal olarak geriliyor.

Öte yandan cuma akşamı ve iş haftası öncesi pazar günleri ise fiyatların en hızlı yükseldiği dönem. Talep arttığı için algoritmalar biletleri otomatik olarak yukarı çekiyor. Bu yüzden son dakika planları çoğu zaman ciddi bir maliyet oluşturuyor.