Dünyanın En Uzun Gökdelenleri: Türkiye'nin Devi de Onlarla Yarıştı! Mimarinin Zirvesi
İnsanlık yüzyıllardır göğe uzanan yapılar inşa ediyor. Güç, prestij ve teknoloji bir araya geldiğinde şehirlerin silüeti her dönem yeniden şekilleniyor. Modern mimaride ise yarış bambaşka bir boyuta taşındı. Rekor kıran yükseklikler, çığır açan mühendislik teknikleri ve estetiği zorlayan tasarımlar bu rekabetin merkezinde yer alıyor.
Dünyanın zirvesinde 828 metrelik Burj Khalifa yer alıyor
Listenin ikinci sırasında Kuala Lumpur’daki 679 metrelik Merdeka 118 yer alıyor
Asya kıtası, dünyanın en yüksek 10 yapısına büyük ölçüde ev sahipliği yapıyor
Gökdelenler birbirleriyle mimari yarış içerisindeyken Türkiye’de de yükselen yeni bir yapı dikkatleri üzerine çekmeye başladı
