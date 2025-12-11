Dünyanın En Uzun Gökdelenleri: Türkiye'nin Devi de Onlarla Yarıştı! Mimarinin Zirvesi

2023’te tamamlanan bu yapı, Malezya’nın bağımsızlık sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor. 118 katlı bina; ofis alanları, kültür merkezleri ve seyir teraslarıyla ülkenin en dikkat çeken modern mimari projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Üçüncü sırada ise Tokyo’nun 634 metrelik yayın kulesi Tokyo Skytree yer alıyor. Dijital yayıncılık için inşa edilen yapı, şehrin en önemli turistik noktalarından biri hâline gelmiş durumda.