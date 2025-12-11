onedio
Dünyanın En Uzun Gökdelenleri: Türkiye'nin Devi de Onlarla Yarıştı! Mimarinin Zirvesi

Gökçe Cici
11.12.2025 - 12:15

İnsanlık yüzyıllardır göğe uzanan yapılar inşa ediyor. Güç, prestij ve teknoloji bir araya geldiğinde şehirlerin silüeti her dönem yeniden şekilleniyor. Modern mimaride ise yarış bambaşka bir boyuta taşındı. Rekor kıran yükseklikler, çığır açan mühendislik teknikleri ve estetiği zorlayan tasarımlar bu rekabetin merkezinde yer alıyor.

Kaynak

Dünyanın zirvesinde 828 metrelik Burj Khalifa yer alıyor

Dubai'nin ikonik yapısı Burj Khalifa, 828 metre yüksekliği ve 163 katıyla hâlâ dünyanın en uzun gökdeleni unvanını koruyor. Modern mimarinin en dikkat çekici örneklerinden biri kabul edilen yapı, yaklaşık altı yıllık bir inşa sürecinin ardından 2010’da kapılarını açtı. Kulede konutlardan otellere, ofis katlarından gözlem teraslarına kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında Kuala Lumpur’daki 679 metrelik Merdeka 118 yer alıyor

2023’te tamamlanan bu yapı, Malezya’nın bağımsızlık sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor. 118 katlı bina; ofis alanları, kültür merkezleri ve seyir teraslarıyla ülkenin en dikkat çeken modern mimari projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Üçüncü sırada ise Tokyo’nun 634 metrelik yayın kulesi Tokyo Skytree yer alıyor. Dijital yayıncılık için inşa edilen yapı, şehrin en önemli turistik noktalarından biri hâline gelmiş durumda.

Asya kıtası, dünyanın en yüksek 10 yapısına büyük ölçüde ev sahipliği yapıyor

Şanghay’daki 632 metrelik Shanghai Tower, burgu formundaki tasarımı ve rüzgâr yükünü azaltan mühendislik özellikleriyle listenin başlarında yer alıyor. Yapıda 106 asansör bulunuyor ve bunların bazıları dünyanın en hızlıları arasında gösteriliyor. Çin’in finans merkezi Pudong’da konumlanan gökdelen; ofis, otel, konferans salonu ve gözlem katlarını barındırıyor.

Listenin beşinci sırasında ise Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan 601 metrelik Abraj Al-Bait Clock Tower bulunuyor. Dev kompleks yıllık hac ve umre dönemlerinde milyonlarca ziyaretçinin konaklama ihtiyacına cevap veriyor. Kule, dünyanın en büyük saat yüzlerinden birine ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor.

Gökdelenler birbirleriyle mimari yarış içerisindeyken Türkiye’de de yükselen yeni bir yapı dikkatleri üzerine çekmeye başladı

İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan TCMB İstanbul Kulesi, 353 metrelik yüksekliğiyle ülkenin en uzun binası ünvanını taşıyor. Böylece Türkiye, dünya sıralamasında yerini almasa da bölgesel ölçekte gökdelen rekabetine güçlü bir katkı sunuyor.

İşte dünyanın en uzun 5 gökdeleni

