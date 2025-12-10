Araçlarda Yakıt Tasarrufu İçin En İyi Hız Aralığı! Faturanızı Azaltacak

Modern otomobiller, motor ve şanzıman sistemlerinin en verimli çalıştığı belirli bir hız aralığına sahip. Bu aralık içerisinde motorun devri stabil şekilde korunuyor, otomobil gereksiz güç üretmeye zorlanmıyor ve aerodinamik sürtünme henüz kritik düzeye ulaşmıyor. Uzun yolculuklarda sabit hızla ilerlemek, motorun zorlanmasını engelliyor ve bu sayede yakıt tüketimi minimum seviyeye iniyor.

Uzmanlar, sık hızlanma ve ani frenlemelerin yakıt tüketiminde asıl kaybı oluşturduğunu vurguluyor. Şehir içindeki dur-kalk trafiği nedeniyle araçlar düşük hızda hareket etse bile sürekli hızlanma ve yavaşlama, tüketimi artıran en önemli etkenlerden biri.