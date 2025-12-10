En Güvenilmez Elektrikli Araçlar Listesi Açıklandı: 2025’in En Sorunlu Modelleri

Elektrikli SUV segmentinde lüks ve performans vadeden 2024 Audi Q8 E-Tron, kullanıcı beklentisini karşılamaktan oldukça uzak kaldı. Consumer Reports’a göre daha satın alındıktan birkaç gün sonra ortaya çıkan şarj hataları, elektronik sorunlar ve fren arızaları, modeli listenin en altına yerleştirdi. Üstelik araçta süspansiyon ve direksiyon kaynaklı sürüş güvenliği problemleri de bildirildi.

Benzer şekilde 2024 Chevrolet Blazer EV de güvenilirlik sıralamasında vasat bile olamadı. Kapıların sürüş sırasında açılması, park freni sisteminin kendiliğinden devreye girmesi gibi kritik hatalar nedeniyle son iki yılda dört kez geri çağırma yapıldı.

Lüks segmentte de manzara pek farklı değil. 2024 Cadillac Lyriq, batarya ve elektrik sistemlerindeki istikrarsızlık nedeniyle ciddi puan kaybı yaşadı. Kullanıcıların ev tipi şarj cihazlarının çalışmaması, pil koruma yazılımlarının hata vermesi ve koltuk güvenlik sensörlerindeki arızalar dikkat çeken başlıklar oldu.