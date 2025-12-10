En Güvenilmez Elektrikli Araçlar Listesi Açıklandı: 2025’in En Sorunlu Modelleri
Elektrikli otomobiller çevre dostu yapıları, düşük bakım maliyetleri ve sessiz sürüşleri sayesinde her geçen yıl daha fazla tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, bazı modellerde güvenilirlik sorununun büyüdüğünü söylüyor. Consumer Reports’un son değerlendirmesine göre modern elektrikli modeller, benzinli araçlara kıyasla yüzde 79 daha fazla sorun çıkarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listeye damga vuran ilk üç model: Audi Q8 E-Tron, Chevrolet Blazer EV ve Cadillac Lyriq
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknik olarak güçlü ama güvenilirlikte sınıfta kalan performans canavarı Lucid Air ve Rivian ailesi
Consumer Reports’a göre en güvenilmez elektrikli araçlar 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın