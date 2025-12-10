onedio
article/comments
article/share
En Güvenilmez Elektrikli Araçlar Listesi Açıklandı: 2025’in En Sorunlu Modelleri

Gökçe Cici
10.12.2025 - 11:54

Elektrikli otomobiller çevre dostu yapıları, düşük bakım maliyetleri ve sessiz sürüşleri sayesinde her geçen yıl daha fazla tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, bazı modellerde güvenilirlik sorununun büyüdüğünü söylüyor. Consumer Reports’un son değerlendirmesine göre modern elektrikli modeller, benzinli araçlara kıyasla yüzde 79 daha fazla sorun çıkarıyor.

Listeye damga vuran ilk üç model: Audi Q8 E-Tron, Chevrolet Blazer EV ve Cadillac Lyriq

Elektrikli SUV segmentinde lüks ve performans vadeden 2024 Audi Q8 E-Tron, kullanıcı beklentisini karşılamaktan oldukça uzak kaldı. Consumer Reports’a göre daha satın alındıktan birkaç gün sonra ortaya çıkan şarj hataları, elektronik sorunlar ve fren arızaları, modeli listenin en altına yerleştirdi. Üstelik araçta süspansiyon ve direksiyon kaynaklı sürüş güvenliği problemleri de bildirildi.

Benzer şekilde 2024 Chevrolet Blazer EV de güvenilirlik sıralamasında vasat bile olamadı. Kapıların sürüş sırasında açılması, park freni sisteminin kendiliğinden devreye girmesi gibi kritik hatalar nedeniyle son iki yılda dört kez geri çağırma yapıldı.

Lüks segmentte de manzara pek farklı değil. 2024 Cadillac Lyriq, batarya ve elektrik sistemlerindeki istikrarsızlık nedeniyle ciddi puan kaybı yaşadı. Kullanıcıların ev tipi şarj cihazlarının çalışmaması, pil koruma yazılımlarının hata vermesi ve koltuk güvenlik sensörlerindeki arızalar dikkat çeken başlıklar oldu.

Teknik olarak güçlü ama güvenilirlikte sınıfta kalan performans canavarı Lucid Air ve Rivian ailesi

2025 Lucid Air, kağıt üzerinde dünyanın en ileri elektrikli araçlarından biri. Ancak Consumer Reports, yazılım hataları, elektrik sistemi problemleri ve geri görüş kamera arızaları nedeniyle modelin güvenilirliğini en alt seviyede değerlendirdi. Üç farklı geri çağırma, kullanıcıların endişesini artıran detaylar arasında.

Rivian cephesinde ise R1S ve R1T, off-road performansıyla ön plana çıkmasına rağmen güven verir nitelikte değil. 2025 Rivian R1S, son dönemde yedi kez geri çağırma nedeniyle gündemde. 

Araç algılama sensörlerindeki hatalar ve dış aydınlatmaların devre dışı kalması, kaza riskini artıran etkenler arasında. R1T modelinde ise güç kaybı, sinyal arızası ve farların çalışmaması gibi temel güvenlik sorunları rapor edildi.

Consumer Reports’a göre en güvenilmez elektrikli araçlar 👇🏻

  • 2024 Audi Q8 E-Tron

  • 2025 Rivian R1S

  • 2024 Chevrolet Blazer EV

  • 2024 Cadillac Lyriq

  • 2025 Lucid Air

  • 2023 Fisker Ocean

  • 2025 Cadillac Lyriq

  • 2025 Chevrolet Blazer EV

  • 2025 Rivian R1T

