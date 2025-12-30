İş Makinesi Kiralama mı Satın Alma mı? Hangi Seçenek Daha Avantajlı?

İş makineleri, inşaat, madencilik, yol yapımı ve diğer ağır sanayi sektörlerinde önemli bir yer tutar. Ancak, bu makinelerin maliyetleri yüksek olabilir ve uzun vadeli projelerde, hangi seçeneğin daha uygun olduğunu belirlemek için dikkatli bir değerlendirme yapmak gerekir. İş makinesi kiralama ve satın alma seçenekleri, her biri kendine özgü avantajlar ve dezavantajlar sunar.