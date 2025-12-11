onedio
Terk Edilmiş Havalimanı 30 Milyar Dolarlık Şehre Dönüşmeye Hazırlanıyor!

Terk Edilmiş Havalimanı 30 Milyar Dolarlık Şehre Dönüşmeye Hazırlanıyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 16:43

Kanada’nın Toronto kentinde kapatılan Downsview Havalimanı, şimdi dev bir şehir projesinin merkezine yerleşiyor. 2026’da başlayacak çalışmalarla eski pistler, hangarlar ve boş araziler modern bir yaşam alanına dönüştürülecek. 370 dönümlük alanda yedi mahalle kurulacak ve 50 binden fazla kişiye ev sahipliği yapılacak. Projenin toplam maliyetinin 30 milyar doları bulması bekleniyor.

Downsview Havalimanı, 100 yıla yaklaşan havacılık geçmişinden modern şehir merkezine evriliyor.

Downsview Havalimanı, 100 yıla yaklaşan havacılık geçmişinden modern şehir merkezine evriliyor.

1920’lerde Kanada havacılığının ilk merkezlerinden biri olan alanda, yıllar içinde savaş uçağı üretiminden ticari uçak imalatına uzanan bir süreç yaşandı. De Havilland ve Bombardier gibi dev firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan bölge, ülkenin havacılık tarihine yön veren yerlerden biri oldu. Havalimanı 2024’te tamamen kapanınca devasa bir boşluk ortaya çıktı.

Bu boşluğun nasıl değerlendirileceği uzun süre tartışıldı ancak nihai karar büyük bir kentsel dönüşümden yana oldu. Proje, hem tarihi mirası korumayı hem de Toronto’nun gelişen nüfusu için modern bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor.

Eski pist tamamen yayalaştırılacak ve bölgenin en büyük parkına dönüşecek.

Eski pist tamamen yayalaştırılacak ve bölgenin en büyük parkına dönüşecek.

İki kilometrelik pist, projenin en dikkat çeken dönüşümlerinden biri olacak. Pistin araç trafiğine kapatılarak geniş bir yürüyüş ve etkinlik parkına çevrilmesi planlanıyor. Park, oluşturulacak yedi farklı mahallenin birbirine bağlayan ana omurga işlevini görecek. Bölge sakinleri için sosyal yaşam alanları, toplu etkinlik bölgeleri ve çeşitli rekreasyon noktaları oluşturulacak.

Toplamda 75 dönümlük yeşil alan tasarlanacak ve bölge doğal yaşamı yeniden destekleyecek şekilde planlanacak. Yerel bitki türleri, kuş göç yolları ve doğal su birikim sistemleri göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir peyzaj tasarımı uygulanacak.

Hangarlar korunacak ve sürdürülebilir üretim merkezlerine dönüştürülecek.

Hangarlar korunacak ve sürdürülebilir üretim merkezlerine dönüştürülecek.

1950 ile 1990 yılları arasında inşa edilen büyük hangarlar yıkılmayacak; tam tersine ticari alanlara uyarlanarak yeniden değerlendirilecek. Geniş yapılar, film stüdyoları, temiz teknoloji şirketleri ve hafif üretim tesisleri için merkez haline getirilecek.

Hangarların çatıları yeşil alanlarla kaplanarak yağmur suyu yönetimi güçlendirilecek. Alanda biriken yağmurun kontrollü şekilde toplanması, hem taşkın riskini azaltacak hem de biyoçeşitliliği artıracak. Eski beton ve asfalt malzemeler geri dönüştürülerek yolların ve kaldırımların yapımında kullanılacak.

Yeni ulaşım planı otomobili ikinci plana atıyor; bölge 30 yılda etap etap tamamlanacak.

Yeni ulaşım planı otomobili ikinci plana atıyor; bölge 30 yılda etap etap tamamlanacak.

Yeni şehir bölgesi, çevresindeki mevcut metro ve tren hatlarıyla entegre çalışacak şekilde planlandı. Pistin tamamen araçsız olacak bölümü, yürüyüş ve bisiklet trafiğini öne çıkaracak. Geniş bisiklet yolları, toplu ulaşım aktarma merkezleri ve son durak otobüs sistemleri sayesinde araç kullanımının minimuma indirilmesi amaçlanıyor.

Projenin tamamı 30 yıllık bir sürece yayılacak. İlk aşama olan 'Hangar District' 2026’da başlayacak ve 2031’de 3 bin yeni konutla birlikte yaşam başlamış olacak. Sonraki mahalleler etap etap inşa edilecek ve YZD’nin Toronto’nun yeni merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflenecek.

