Terk Edilmiş Havalimanı 30 Milyar Dolarlık Şehre Dönüşmeye Hazırlanıyor!
Kanada’nın Toronto kentinde kapatılan Downsview Havalimanı, şimdi dev bir şehir projesinin merkezine yerleşiyor. 2026’da başlayacak çalışmalarla eski pistler, hangarlar ve boş araziler modern bir yaşam alanına dönüştürülecek. 370 dönümlük alanda yedi mahalle kurulacak ve 50 binden fazla kişiye ev sahipliği yapılacak. Projenin toplam maliyetinin 30 milyar doları bulması bekleniyor.
Downsview Havalimanı, 100 yıla yaklaşan havacılık geçmişinden modern şehir merkezine evriliyor.
Eski pist tamamen yayalaştırılacak ve bölgenin en büyük parkına dönüşecek.
Hangarlar korunacak ve sürdürülebilir üretim merkezlerine dönüştürülecek.
Yeni ulaşım planı otomobili ikinci plana atıyor; bölge 30 yılda etap etap tamamlanacak.
