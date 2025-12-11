Terk Edilmiş Havalimanı 30 Milyar Dolarlık Şehre Dönüşmeye Hazırlanıyor!

1920’lerde Kanada havacılığının ilk merkezlerinden biri olan alanda, yıllar içinde savaş uçağı üretiminden ticari uçak imalatına uzanan bir süreç yaşandı. De Havilland ve Bombardier gibi dev firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan bölge, ülkenin havacılık tarihine yön veren yerlerden biri oldu. Havalimanı 2024’te tamamen kapanınca devasa bir boşluk ortaya çıktı.

Bu boşluğun nasıl değerlendirileceği uzun süre tartışıldı ancak nihai karar büyük bir kentsel dönüşümden yana oldu. Proje, hem tarihi mirası korumayı hem de Toronto’nun gelişen nüfusu için modern bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor.