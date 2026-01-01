onedio
Bu Sene Bambaşka Bir Şov: Acun Ilıcalı, Survivor Açılışını Büyük Bir Sürprizle Yaptı!

Bu Sene Bambaşka Bir Şov: Acun Ilıcalı, Survivor Açılışını Büyük Bir Sürprizle Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2026 - 21:23

Beklenen an geldi! TV8 ekranlarında Survivor 2026'nın ilk bölümü yayınlandı. Her sene büyük açılışlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Acun Ilıcalı'dan bu sene bambaşka bir şov geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bu sene de ortalığı kasıp kavurması beklenen Survivor, geçtiğimiz dakikalarda başladı!

Bu sene de ortalığı kasıp kavurması beklenen Survivor, geçtiğimiz dakikalarda başladı!

Senelerdir devam eden ve medya devi Acun Ilıcalı'nın en revaçta programı olan Survivor, haftalardır gönüllüler ve ünlüler kadrosuyla konuşuluyordu. 

Survivor 2026'nın Gönüllüler takımında; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü'nün, 

Ünlüler takımında ise; Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin'in yer alacağını öğrenmiştik. 

Heyecanla beklenen Survivor Gönüllüler - Ünlüler 2026'nın ilk bölümü yılın ilk gününde, 1 Ocak'ta yayınlandı.

Her sene, Survivor'ın ilk bölümünde yaptığı büyük açılışlarla gündeme oturan Acun Ilıcalı'dan bu sene bambaşka bir şov geldi.

Her sene, Survivor'ın ilk bölümünde yaptığı büyük açılışlarla gündeme oturan Acun Ilıcalı'dan bu sene bambaşka bir şov geldi.

Yıllar içerisinde klasik araba, chopper, motor, sürat teknesi, jet ski, kamyon, yarış arabası, özel jet gibi taşıtlarla Survivor parkuruna yarışmacılara ve onu izleyen milyonlara selam veren Acun Ilıcalı bu sefer açılışı okul otobüsüyle yaptı!

Dominik Cumhuriyeti'ndeki Hispanyola adasında senelerdir vakit geçiren Acun Ilıcalı, köyün çocuklarını bir bir evlerinden topladı ve okula gitmek üzere yola çıktı. Çocuklarla yol boyu sohbet eden Ilıcalı, okula vardıklarında da tüm çocuklara hediye dağıttı.

