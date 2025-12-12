Kanser Geni Taşıyan Sperm Donörü Avrupa Genelinde 197 Çocuğun Babası Oldu

Mayıs ayında Avrupa İnsan Genetiği Derneği konferansında sunulan veriler, ilk etapta sekiz ülkede 67 çocuğu işaret ediyordu. Rouen Üniversite Hastanesi’nden genetikçi Dr. Edwige Kasper, vakalar arasında beyin tümörleri, Hodgkin lenfoma ve çocukluk çağı kanserleri görüldüğünü açıkladı. En az 10 çocukta kanser teşhisi kondu, bazı vakalarda ise iki farklı kanser türü aynı kişide tespit edildi.

BBC öncülüğünde yürütülen yeni soruşturma, bilgi edinme talepleri ve doktor-hasta görüşmeleriyle gerçek tabloyu gün yüzüne çıkardı. Veriler, 14 ülkede en az 197 çocuğun söz konusu donörden dünyaya geldiğini ortaya koydu. Tüm ülkelerden veri alınamadığı için sayının daha da artabileceği belirtiliyor.