Kanser Geni Taşıyan Sperm Donörü Avrupa Genelinde 197 Çocuğun Babası Oldu
Avrupa genelinde yürütülen kapsamlı gazetecilik soruşturması, tıp dünyasını ve kamuoyunu sarsan çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kanser riskini ciddi şekilde artıran nadir genetik mutasyonu taşıyan anonim sperm donörü, yıllar içinde yüzlerce çocuğun dünyaya gelmesine yol açtı. Bazı çocuklarda ağır kanser vakaları tespit edildi, hayatını kaybedenler oldu.
Nadir TP53 mutasyonu taşıyan sperm donörü, Avrupa genelinde yüzlerce doğuma yol açtı
İlk tespit edilen 67 vakanın ardından gerçek sayı Freedom of Information başvurularıyla ortaya çıktı
Olay, Avrupa genelinde sperm bağışı düzenlemeleri tartışmasını yeniden alevlendirdi
