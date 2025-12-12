onedio
Kanser Geni Taşıyan Sperm Donörü Avrupa Genelinde 197 Çocuğun Babası Oldu

Kanser Geni Taşıyan Sperm Donörü Avrupa Genelinde 197 Çocuğun Babası Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 17:30

Avrupa genelinde yürütülen kapsamlı gazetecilik soruşturması, tıp dünyasını ve kamuoyunu sarsan çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kanser riskini ciddi şekilde artıran nadir genetik mutasyonu taşıyan anonim sperm donörü, yıllar içinde yüzlerce çocuğun dünyaya gelmesine yol açtı. Bazı çocuklarda ağır kanser vakaları tespit edildi, hayatını kaybedenler oldu.

Nadir TP53 mutasyonu taşıyan sperm donörü, Avrupa genelinde yüzlerce doğuma yol açtı

Nadir TP53 mutasyonu taşıyan sperm donörü, Avrupa genelinde yüzlerce doğuma yol açtı

Yapılan araştırmalar, donörün TP53 geninde mutasyon bulunduğunu ortaya koydu. Hücrelerin kanserleşmesini önlemede hayati rol oynayan TP53 genindeki hasar, Li-Fraumeni sendromu adı verilen ciddi tabloyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre mutasyonu taşıyan kişiler, yaşam süresi boyunca yüzde 90’a varan oranlarda kanser riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Donör, üniversite öğrencisi olduğu dönemde Danimarka merkezli European Sperm Bank üzerinden bağış yaptı. Sağlık taramalarından geçen donör, mutasyonun farkında değildi. 

Araştırmalara göre spermlerin yaklaşık yüzde 20’si riskli geni taşıyordu. Etkilenen spermle dünyaya gelen çocuklarda mutasyon, vücuttaki tüm hücrelere aktarılmış durumda.

İlk tespit edilen 67 vakanın ardından gerçek sayı Freedom of Information başvurularıyla ortaya çıktı

İlk tespit edilen 67 vakanın ardından gerçek sayı Freedom of Information başvurularıyla ortaya çıktı

Mayıs ayında Avrupa İnsan Genetiği Derneği konferansında sunulan veriler, ilk etapta sekiz ülkede 67 çocuğu işaret ediyordu. Rouen Üniversite Hastanesi’nden genetikçi Dr. Edwige Kasper, vakalar arasında beyin tümörleri, Hodgkin lenfoma ve çocukluk çağı kanserleri görüldüğünü açıkladı. En az 10 çocukta kanser teşhisi kondu, bazı vakalarda ise iki farklı kanser türü aynı kişide tespit edildi.

BBC öncülüğünde yürütülen yeni soruşturma, bilgi edinme talepleri ve doktor-hasta görüşmeleriyle gerçek tabloyu gün yüzüne çıkardı. Veriler, 14 ülkede en az 197 çocuğun söz konusu donörden dünyaya geldiğini ortaya koydu. Tüm ülkelerden veri alınamadığı için sayının daha da artabileceği belirtiliyor.

Olay, Avrupa genelinde sperm bağışı düzenlemeleri tartışmasını yeniden alevlendirdi

Olay, Avrupa genelinde sperm bağışı düzenlemeleri tartışmasını yeniden alevlendirdi

European Sperm Bank, yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu açıkladı ve donör tespit edilir edilmez sistemden çıkarıldığını bildirdi. 

Kurum yetkilileri, söz konusu mutasyonun mevcut tarama yöntemleriyle önceden tespit edilemediğini savundu. Ancak sperm kullanımının bazı ülkelerde yasal sınırları aştığı da kabul edildi.

