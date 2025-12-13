onedio
Ne Tavuk Ne de Hindi! Uzmanlara Göre En Besleyici Et Açıklandı

Ne Tavuk Ne de Hindi! Uzmanlara Göre En Besleyici Et Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 13:35

Yıllardır sofralarda yer alsa da değeri yeni yeni fark ediliyor. Uzmanların son değerlendirmeleri, kaz etini en besleyici et türleri arasına taşıdı. Yüksek kaliteli protein yapısı ve dengeli yağ profili dikkat çekiyor. Kalp sağlığını destekleyen etkileriyle öne çıkıyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş yaş grupları için güçlü besin kaynağı olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre kaz eti, protein kalitesi ve besin yoğunluğu açısından listenin zirvesinde

Uzmanlara göre kaz eti, protein kalitesi ve besin yoğunluğu açısından listenin zirvesinde

Beslenme uzmanları, kaz etinin diğer kümes hayvanlarına kıyasla çok daha yoğun besin değeri sunduğunu belirtiyor. Yüksek biyoyararlanıma sahip protein yapısı sayesinde kas gelişimini destekliyor, uzun süreli tokluk hissi sağlıyor. Derisiz tüketildiğinde 100 gramda yaklaşık 22,8 gram protein içermesi, özellikle spor yapanlar ve dengeli beslenme hedefleyenler açısından önemli görülüyor.

Yağ oranı yüksek algılansa da kaz etindeki yağların büyük bölümü faydalı yağ asitlerinden oluşuyor. Kötü kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğu, damar sağlığını desteklediği ifade ediliyor. Uzmanlar, kalp ve damar sağlığına önem veren bireylerin kontrollü porsiyonlarla kaz etini beslenme planlarına ekleyebileceğini vurguluyor.

Vitamin, mineral ve aminoasit içeriğiyle dikkat çekiyor

Vitamin, mineral ve aminoasit içeriğiyle dikkat çekiyor

Kaz eti yalnızca protein açısından değil, vitamin ve mineral çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. A vitamini cilt sağlığını desteklerken B1, B2, B3, B5, B6 ve B12 vitaminleri sinir sistemi ve enerji metabolizması açısından önemli rol üstleniyor. Demir içeriği, hemoglobin üretimini destekleyerek anemi riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Aminoasit profili de dikkat çekici düzeyde. Lösin, izolösin, lisin ve metiyonin gibi temel aminoasitler kas onarımı ve bağışıklık sistemi fonksiyonları açısından kritik kabul ediliyor. Mineraller tarafında ise fosfor, magnezyum, potasyum, çinko ve bakır öne çıkıyor. Uzmanlara göre düzenli ve dengeli tüketim, kemik sağlığı ve zihinsel performans üzerinde olumlu etkiler yaratabiliyor.

Beslenme uzmanları, kaz etinin doğru şekilde tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Beslenme uzmanları, kaz etinin doğru şekilde tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kolesterol içeriği nedeniyle diyabet, kalp-damar rahatsızlığı bulunan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. Daha düşük yağ oranına sahip genç kaz etinin tercih edilmesi öneriliyor.

Deri kısmının yüksek kalori içerdiği, fırınlama ve haşlama gibi pişirme yöntemlerinin besin değerini koruma açısından daha uygun olduğu ifade ediliyor. Mutfakta çok yönlü kullanımı sayesinde et suyu, fırın yemekleri ve göğüs eti tariflerinde rahatlıkla değerlendirilebiliyor.

