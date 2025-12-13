Ne Tavuk Ne de Hindi! Uzmanlara Göre En Besleyici Et Açıklandı

Kaz eti yalnızca protein açısından değil, vitamin ve mineral çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. A vitamini cilt sağlığını desteklerken B1, B2, B3, B5, B6 ve B12 vitaminleri sinir sistemi ve enerji metabolizması açısından önemli rol üstleniyor. Demir içeriği, hemoglobin üretimini destekleyerek anemi riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Aminoasit profili de dikkat çekici düzeyde. Lösin, izolösin, lisin ve metiyonin gibi temel aminoasitler kas onarımı ve bağışıklık sistemi fonksiyonları açısından kritik kabul ediliyor. Mineraller tarafında ise fosfor, magnezyum, potasyum, çinko ve bakır öne çıkıyor. Uzmanlara göre düzenli ve dengeli tüketim, kemik sağlığı ve zihinsel performans üzerinde olumlu etkiler yaratabiliyor.