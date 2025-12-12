İlaçsız Tedavi Dönemi Başlıyor! ABD’den Evde Kullanılan Cihaza Onay Geldi

Onay, 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde orta ve ağır düzeyde majör depresyon tanısı bulunan kişiler için verildi. İlaçlara dirençli kabul edilmeyen hastalar, cihazı tek başına ya da farklı tedavi yöntemleriyle eş zamanlı şekilde kullanabilecek. Uygulama, uzaktan tıbbi gözetim altında yürütülecek ve reçete şartı aranacak.

Tedavi programı genellikle 12 haftalık plan üzerinden ilerliyor. İlk üç hafta haftada beş seans uygulanıyor, ardından kalan süreçte seans sayısı haftada iki ya da üçe düşüyor. Her seans 30 dakika sürüyor. Klinik veriler, hastaların önemli kısmında ilk haftalar içinde semptomlarda azalma görüldüğünü ortaya koyuyor.