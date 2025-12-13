Kredi Kartı Borcu Olanlar Nefes Alacak! Faiz Oranları Değişti: 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan kredi kartlarında limit aralığı 30 bin TL-180 bin TL olarak güncellendi. Bu kartlar için faiz hesabında dikkate alınan baz puan 89’dan 64’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerinde bulunan kredi kartlarında uygulanan üst sınır 180 bin liraya yükseltildi. Bu grupta azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan 139’dan 114’e çekildi.

Yeni azami faiz oranları, 25 Aralık’ta Merkez Bankası tarafından kamuoyuna duyurulacak. Oranlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.