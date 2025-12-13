Kredi Kartı Borcu Olanlar Nefes Alacak! Faiz Oranları Değişti: 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartına uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte limit aralıkları güncellendi, faiz oranları düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Kredi kartı faiz oranları değişti.
Yeni oranlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
