Kredi Kartı Borcu Olanlar Nefes Alacak! Faiz Oranları Değişti: 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

Kredi Kartı Borcu Olanlar Nefes Alacak! Faiz Oranları Değişti: 1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2025 - 10:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartına uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte limit aralıkları güncellendi, faiz oranları düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kredi kartı faiz oranları değişti.

Kredi kartı faiz oranları değişti.

'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kartlar için üst sınır güncellendi. Böylece üst sınır 30 bin liraya çıkarıldı. 

Azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan ve aktif faiz oranına eklenen baz puan 39’dan 14’e indirildi.

Yeni oranlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni oranlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan kredi kartlarında limit aralığı 30 bin TL-180 bin TL olarak güncellendi. Bu kartlar için faiz hesabında dikkate alınan baz puan 89’dan 64’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerinde bulunan kredi kartlarında uygulanan üst sınır 180 bin liraya yükseltildi. Bu grupta azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan 139’dan 114’e çekildi.

Yeni azami faiz oranları, 25 Aralık’ta Merkez Bankası tarafından kamuoyuna duyurulacak. Oranlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
