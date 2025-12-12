onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bu Listede Evi Olan Bayram Etti! Kira Getirisi En Yüksek 15 Şehir Belli Oldu

Bu Listede Evi Olan Bayram Etti! Kira Getirisi En Yüksek 15 Şehir Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 19:15

Türkiye genelinde kira fiyatları adeta uçuşa geçti. Sadece metropollerde değil taşra ve kasabalarda da kiralar adeta cep yakıyor. Kira getirisi en yüksek 15 şehir belli oldu. Listede yer alan kentlerde yıllık kira getiri oranı yüzde 9’a ulaştı. Tapusu olanın kazandığı listede ise yatırımın Anadolu’ya yönelmeye başlaması dikkat çekti. İşte kira getirisi yüksek iller!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konuta yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Anadolu'ya yöneldi.

Konuta yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Anadolu'ya yöneldi.

Türkiye’de konut piyasasında hareketlilik son yıllarda arttı. Bazı kentler konut getiri oranının yükselmesiyle yatırım yapmak isteyenlerin radarına girdi. Açıklanan son verilere göre konut yatırımı büyük kentlerden Anadolu’ya yöneldi. ZRaporu’nun listesine göre kira getirisi yüksek 15 şehir belli oldu.

Kira getirisi en yüksek 15 şehir

Kira getirisi en yüksek 15 şehir

Şehir – Ortalama ev fiyatı (TL) – Getiri (%)

1. Kırıkkale – 2.583.490 TL – %9,01

2. Ankara – 4.219.670 TL – %8,90

3. Kars – 2.347.259 TL – %8,76

4. Karaman – 3.216.510 TL – %8,57

5. Artvin – 3.423.060 TL– %8,45

6. Şanlıurfa – 3.313.920 TL – %8,18

7. Kütahya – 3.121.316 TL – %8,18

8. Muş – 3.306.460 TL – %8,17

9. Tekirdağ – 3.495.240 TL – %8,12

10. Kilis – 1.921.800 TL – %8,11

11. Bilecik – 3.299.790 TL – %8,07

12. Yozgat – 3.093.120 TL– %7,96

13. Bingöl – 3.525.665 TL– %7,81

14. Edirne – 4.241.598 TL– %7,76

15. Ağrı – 3.117.280 TL– %7,74

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın