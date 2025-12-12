Gram Altında Olmaz Denilen Oldu! Ünlü Ekonomist Altın Almak İsteyenler İçin “Net Fırsat Geldi” Dedi
Merkez Bankaları’nın faiz kararlarını açıklamasının ardından altında hareketlilik başladı. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından düşüşe geçen altın sert atağa geçti. Öte yandan ekonomi yazarı Barış Soydan bir X hesabından veriler paylaşarak “Gram altında olmaz denilen oldu” dedi. Soydan, “Serbest piyasa bozdurma fiyatı ekran fiyatının altına indi” derken ekonomist Devrim Akyıl ise “Fiziki Altın almak için uzun zamandır en net fırsat” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: Altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomi yazarı Barış Soydan X hesabından paylaştı: "Gram altında olmaz denilen oldu."
"Altın almak isteyenler için net fırsat."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın