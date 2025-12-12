Gram Altında Olmaz Denilen Oldu! Ünlü Ekonomist Altın Almak İsteyenler İçin “Net Fırsat Geldi” Dedi

Altında görülen rekordan saatler önce Barış Soydan, X hesabından bir paylaşım yaptı. Altına dair 12 Aralık Cuma verilerini paylaşan Soydan, 'gram altında olmaz denen oldu ve serbest piyasa bozdurma fiyatı ekran (banka) fiyatının altına indi. Dünya ile kilogram fiyat farkı da 450 dolara geriledi, uzun zamandır en düşük seviye' dedi.