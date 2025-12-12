onedio
Gram Altında Olmaz Denilen Oldu! Ünlü Ekonomist Altın Almak İsteyenler İçin “Net Fırsat Geldi” Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 17:29

Merkez Bankaları’nın faiz kararlarını açıklamasının ardından altında hareketlilik başladı. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından düşüşe geçen altın sert atağa geçti. Öte yandan ekonomi yazarı Barış Soydan bir X hesabından veriler paylaşarak “Gram altında olmaz denilen oldu” dedi. Soydan, “Serbest piyasa bozdurma fiyatı ekran fiyatının altına indi” derken ekonomist Devrim Akyıl ise “Fiziki Altın almak için uzun zamandır en net fırsat” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın 12 Aralık günü sert atağa geçti. Saat 17.00 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5 bin 956 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9 bin 678 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 403 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı

Cumhuriyet Altını 38 bin 562 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 339 dolar

Ekonomi yazarı Barış Soydan X hesabından paylaştı: "Gram altında olmaz denilen oldu."

Altında görülen rekordan saatler önce Barış Soydan, X hesabından bir paylaşım yaptı. Altına dair 12 Aralık Cuma verilerini paylaşan Soydan, 'gram altında olmaz denen oldu ve serbest piyasa bozdurma fiyatı ekran (banka) fiyatının altına indi. Dünya ile kilogram fiyat farkı da 450 dolara geriledi, uzun zamandır en düşük seviye' dedi.

"Altın almak isteyenler için net fırsat."

Ekonomist Devrim Akyıl ise Barış Soydan'ın bu paylaşımını alıntılayarak 'Fiziki Altın almak için uzun zamandır en net fırsat bence! Bu eksi işleri çok uzun sürmez!' mesajını paylaştı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
