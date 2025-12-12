onedio
Altın Ne Kadar Oldu? Altın Fiyatları Tarihi Rekorunu Kırdı

Ali Can YAYCILI
12.12.2025 - 15:21

Fed'in faiz indirimi, dolar endeksindeki gerileme altın fiyatlarına pozitif olarak yansıdı ve altın tarihin en yüksek rakamına ulaştı. Gram altın fiyatları 5 bin 956 lira ile tarihi bir rekoru kırdı.

FED’in faiz indirimi sonrasında altın fiyatları rekor kırdı.

ABD Merkez Bankası Fed'den beklentiler dahilinde gelen faiz indirimi sonrasında doların güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. İç piyasada gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye çıktı.

Ons altın güne 4 bin 275 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 264 dolar, en yüksek de 4 bin 339 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 336 dolardan işlem geçiyor. Gram altın güne 5 bin 855 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 846 lira, en yüksek de 5 bin 956 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 951 liradan alıcı buluyor.

Gram altın yılbaşında 2 bin 984 liradan başlangıç yapmıştı. Yılın tamamlanmasına sayılı günler kala gram altın 5 bin 956 liraya kadar yükseldi. Başka bir deyişle gram altın yüzde 100 oranında kazandırmış oldu.

Gümüş de rekor seviyelerde!

Gümüş fiyatları da fiziki talebin artmasıyla birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Ons gümüş güne 63,56 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 62,74 dolar, en yüksek de 64,57 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 64,32 dolardan işlem geçiyor ve tarihi yüksek seviyelerde bulunuyor.

Gram gümüş ise güne 87,02 liradan başladı. Gün içinde en düşük 85,94 lira, en yüksek de 88,40 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 88,14 liradan alıcı buluyor.

