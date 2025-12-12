Altın Ne Kadar Oldu? Altın Fiyatları Tarihi Rekorunu Kırdı

ABD Merkez Bankası Fed'den beklentiler dahilinde gelen faiz indirimi sonrasında doların güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. İç piyasada gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye çıktı.

Ons altın güne 4 bin 275 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 264 dolar, en yüksek de 4 bin 339 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 336 dolardan işlem geçiyor. Gram altın güne 5 bin 855 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 846 lira, en yüksek de 5 bin 956 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 951 liradan alıcı buluyor.

Gram altın yılbaşında 2 bin 984 liradan başlangıç yapmıştı. Yılın tamamlanmasına sayılı günler kala gram altın 5 bin 956 liraya kadar yükseldi. Başka bir deyişle gram altın yüzde 100 oranında kazandırmış oldu.