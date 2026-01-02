onedio
Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 16:22

Yeni yılın ilk haftasıyla birlikte kanalların dizi yayınlarına kısa süreli ara vermesi, Kızılcık Şerbeti’ni kısa sürede gündem haline getirdi. Show TV ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dizinin bu hafta izleyiciyle buluşup buluşmayacağı merak edilirken, yayın akışında yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. “Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı”, “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” ve “Neden yayınlanmıyor?” soruları art arda sorulurken, merak edilen detaylar 2 Ocak 2026 Show TV güncel yayın akışı ile netlik kazandı.

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti 2 Ocak cuma akşamı yani bu hafta yeni bölümüyle ekranda olmayacak. 2 Ocak 2026 Cuma akşamı, Aile Arasında sinema filmi yayınlanacak. Yapımın yeni bölümü ise kısa aranın ardından 9 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti 2 Ocak Var mı? 2 Ocak Cuma Show TV Yayın Akışı

Kızılcık Şerbeti 2 Ocak Var mı? 2 Ocak Cuma Show TV Yayın Akışı

2 OCAK 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Dedemin Fişi

00:45 Kızılcık Şerbeti/Tekrar

03:00 Aile Arasında

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
