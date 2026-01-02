onedio
Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı? Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 16:15

Yılın ilk haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarında dizilerin yeni bölümlerine kısa bir ara verilmesi, Taşacak Bu Deniz’i yeniden gündeme taşıdı. TRT 1’in cuma akşamları izleyiciyle buluşan yapımının bu hafta ekranda olup olmayacağı merak konusu olurken, dizinin yayın akışında yer almaması kafa karışıklığını artırdı. “Bu akşam var mı, yok mu?”, “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” ve “Bugün neden yok?” soruları peş peşe gelirken, yanıtlar 2 Ocak 2026 tarihli TRT 1 güncel yayın akışıyla netleşti.

Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümüyle ekranda olmayacak. 2 Ocak 2026 Cuma akşamı, dizinin normal yayın saatinde tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. Yapımın yeni bölümü ise kısa aranın ardından 9 Ocak Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz 2 Ocak Var mı? 2 Ocak Cuma TRT 1 Yayın Akışı

2 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28: İstiklal Marşı

05.30: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.20: Kalk Gidelim

09.15: Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)

23.15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

03.30 Kasaba Doktoru

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
