Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı? Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yılın ilk haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarında dizilerin yeni bölümlerine kısa bir ara verilmesi, Taşacak Bu Deniz’i yeniden gündeme taşıdı. TRT 1’in cuma akşamları izleyiciyle buluşan yapımının bu hafta ekranda olup olmayacağı merak konusu olurken, dizinin yayın akışında yer almaması kafa karışıklığını artırdı. “Bu akşam var mı, yok mu?”, “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” ve “Bugün neden yok?” soruları peş peşe gelirken, yanıtlar 2 Ocak 2026 tarihli TRT 1 güncel yayın akışıyla netleşti.
Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı? Yeni Bölüm Ne Zaman?
Taşacak Bu Deniz 2 Ocak Var mı? 2 Ocak Cuma TRT 1 Yayın Akışı
