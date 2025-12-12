onedio
Bir İçerik Üreticisi Köpekbalığı Saldırısı Altında Olduğunu Söyleyip Yapay Zekayı Trolledi

Oğuzhan Kaya
12.12.2025 - 14:53

Hayatımıza bir anda giren yapay zeka gelişmeleriyle ve yenilikleriyle sürekli gündem oluyor. Kabiliyetleriyle insanoğlunu şaşırtıyor. Ancak kimi zaman insanoğlu da yapay zekayı şaşırtmaya çalışıyor. Zamanyolu2031 isimli bir TikTok kullanıcısı ilginç bir deneye imza attı. ChatGPT'ye köpekbalığı saldırısı tehlikesi altında olduğuna inandırıp yardım istedi. Ancak yapay zeka da olsa tavsiyeler bir yere kadar işe yaradı.

İşte o deney;

Tabii yapay zekanın çaresizliği yorumlara yansıdı.

Yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
