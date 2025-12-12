Bir İçerik Üreticisi Köpekbalığı Saldırısı Altında Olduğunu Söyleyip Yapay Zekayı Trolledi

Hayatımıza bir anda giren yapay zeka gelişmeleriyle ve yenilikleriyle sürekli gündem oluyor. Kabiliyetleriyle insanoğlunu şaşırtıyor. Ancak kimi zaman insanoğlu da yapay zekayı şaşırtmaya çalışıyor. Zamanyolu2031 isimli bir TikTok kullanıcısı ilginç bir deneye imza attı. ChatGPT'ye köpekbalığı saldırısı tehlikesi altında olduğuna inandırıp yardım istedi. Ancak yapay zeka da olsa tavsiyeler bir yere kadar işe yaradı.
İşte o deney;
Tabii yapay zekanın çaresizliği yorumlara yansıdı.
Yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi.
