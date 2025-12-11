Bir 'Yıldız' Kolay Yetişmiyor: Kenan Yıldız Yeni Gol Sevincini Adım Adım Gösterdi

Geçtiğimiz gün Kenan Yıldız, golün ardından iki elini bir araya getirerek yıldız şeklini andıran ikonik bir jest yaptı. Bu hareketin görüntüleri sosyal medyada dakikalar içinde yayıldı ve kısa sürede yeni bir akımın fitilini ateşledi. Ancak herkes hareketi Yıldız'ın kendisi kadar kavrayamadı... Birçok kullanıcı, yıldız şeklini oluşturmak için parmaklarını nasıl konumlandıracağını çözmeye çalışırken eğlenceli denemeler de paylaştı. Kimileri hareketi başarıyla yaparken, kimileri de parmaklarını birbirine dolayıp mizahi yorumlarla olayı başka bir boyuta taşıdı. Hatta bazı futbol sayfaları, jesti doğru uygulamak için mini “rehber videolar” hazırlayarak takipçilerinin yardımına koştu.