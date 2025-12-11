Bir 'Yıldız' Kolay Yetişmiyor: Kenan Yıldız Yeni Gol Sevincini Adım Adım Gösterdi
Juventus’un parlayan genç yeteneği Kenan Yıldız, geçtiğimiz gün sahaya çıktığı maçta attığı gol kadar, gol sonrası yaptığı özel hareketiyle de çok konuşulmuştu. Soyadından kaynaklı kendine özel bir 'yıldız' sevinci yapan genç futbolcu, nasıl yapılacağını böyle anlattı.
Bir yıldız kolay yetişmiyor!
Kenan Yıldız da çok konuşulan yeni jestini böyle gösterdi.
Bir de biz sizin için bunu bırakalım...
