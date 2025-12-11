onedio
Bir 'Yıldız' Kolay Yetişmiyor: Kenan Yıldız Yeni Gol Sevincini Adım Adım Gösterdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 17:16

Juventus’un parlayan genç yeteneği Kenan Yıldız, geçtiğimiz gün sahaya çıktığı maçta attığı gol kadar, gol sonrası yaptığı özel hareketiyle de çok konuşulmuştu. Soyadından kaynaklı kendine özel bir 'yıldız' sevinci yapan genç futbolcu, nasıl yapılacağını böyle anlattı.

Bir yıldız kolay yetişmiyor!

Geçtiğimiz gün Kenan Yıldız, golün ardından iki elini bir araya getirerek yıldız şeklini andıran ikonik bir jest yaptı. Bu hareketin görüntüleri sosyal medyada dakikalar içinde yayıldı ve kısa sürede yeni bir akımın fitilini ateşledi. Ancak herkes hareketi Yıldız'ın kendisi kadar kavrayamadı... Birçok kullanıcı, yıldız şeklini oluşturmak için parmaklarını nasıl konumlandıracağını çözmeye çalışırken eğlenceli denemeler de paylaştı. Kimileri hareketi başarıyla yaparken, kimileri de parmaklarını birbirine dolayıp mizahi yorumlarla olayı başka bir boyuta taşıdı. Hatta bazı futbol sayfaları, jesti doğru uygulamak için mini “rehber videolar” hazırlayarak takipçilerinin yardımına koştu.

Kenan Yıldız da çok konuşulan yeni jestini böyle gösterdi.

Bir de biz sizin için bunu bırakalım...

