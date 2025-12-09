Kenan Yıldız'ın Gol Sevinci Nasıl Yapılır? Parmaklarınız Birbirine Dolanmasın, Anlatıyoruz!

Dünden beri herkesin deli gibi cevabını merak ettiği bu soruya en güzel cevap, De Marke Garage isimli Instagram hesabından geldi. Sözel olarak anlatılamayacak bu gol sevinci için oldukça açıklayıcı bir görsel hazırladılar.

Dilerseniz biz yine de sözel olarak anlatamaya çalışalım!

Kenan Yıldız gol sevincini yapmak için her iki elinizi de görseldeki gibi yapın. Yani, orta ve yüzük parmağınızı içe doğru bükün. Ardından baş parmaklarınız aşağı bakacak şekilde ellerinizi birleştirin. Bu sırada arkada kalan elinizdeki büktüğünüz parmaklar, diğer elinizi sarsın. Serçe parmaklarınız da birbirine kenetlensin.

İşte oldu! Artık siz de Kenan Yıldız'ın gol sevincini yapabilirsiniz.

Son olarak bunu da cevaplayalım: Kenan Yıldız'ın gol sevincinin anlamı nedir?

Kenan Yıldız'ın gol sevincinin anlamı yıldızdır. Kenan Yıldız, hem soyadına hem de taraftarların kendisine taktığı 'Yıldız Çocuk' ismine göndermede bulunarak yıldız şeklinde bir gol sevinci buldu anlayacağınız!