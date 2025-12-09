onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kenan Yıldız'ın Gol Sevinci Nasıl Yapılır? Parmaklarınız Birbirine Dolanmasın, Anlatıyoruz!

Kenan Yıldız'ın Gol Sevinci Nasıl Yapılır? Parmaklarınız Birbirine Dolanmasın, Anlatıyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 10:42

Kenan Yıldız, yalnızca formasını giydiği Juventus'un değil, ülkemizin de yıldızı! Attığı goller kadar karizması, efendi kişiliği ve samimi tavırlarıyla da gönlümüzü fetheden isim, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Özellikle son dönemlerde tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, çıktığı son maçında yaptığı hareketle global çapta gündeme geldi!

Yıldız, Juventus Napoli maçının ardından yaptığı gol sevinciyle viral oldu! Kenan Yıldız'ın gol sevinci hem adını taşıması hem de yaratıcı bir şekil olması nedeniyle şimdiden imza bir hareket oldu!

Peki, Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır?

Kaynak: De Marke Garage

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan Yıldız gol sevincini görmeyen kaldı mı?

Kenan Yıldız gol sevincini görmeyen kaldı mı?

Geleceğin yıldız isimleri arasında gösterilen Kenan Yıldız, sonunda kendi imza hareketini buldu! Attığı golleri bir de gol sevinciyle taçlandıran Kenan Yıldız'ın gol sevinci sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Tabii herkes Kenan Yıldız'ın gol sevincini yapmaya çalıştı! Fakat pek de başarılı olduğumuz söylenemez. Öyle ki sosyal medyada bu konuda oldukça komik yorumlar yapıldı.

Gelen yorumlardan burada bahsetmiştik;

Peki Kenan Yıldız'ın gol sevinci nasıl yapılır?

Peki Kenan Yıldız'ın gol sevinci nasıl yapılır?

Dünden beri herkesin deli gibi cevabını merak ettiği bu soruya en güzel cevap, De Marke Garage isimli Instagram hesabından geldi. Sözel olarak anlatılamayacak bu gol sevinci için oldukça açıklayıcı bir görsel hazırladılar.

Dilerseniz biz yine de sözel olarak anlatamaya çalışalım!

Kenan Yıldız gol sevincini yapmak için her iki elinizi de görseldeki gibi yapın. Yani, orta ve yüzük parmağınızı içe doğru bükün. Ardından baş parmaklarınız aşağı bakacak şekilde ellerinizi birleştirin. Bu sırada arkada kalan elinizdeki büktüğünüz parmaklar, diğer elinizi sarsın. Serçe parmaklarınız da birbirine kenetlensin.

İşte oldu! Artık siz de Kenan Yıldız'ın gol sevincini yapabilirsiniz.

Son olarak bunu da cevaplayalım: Kenan Yıldız'ın gol sevincinin anlamı nedir?

Kenan Yıldız'ın gol sevincinin anlamı yıldızdır. Kenan Yıldız, hem soyadına hem de taraftarların kendisine taktığı 'Yıldız Çocuk' ismine göndermede bulunarak yıldız şeklinde bir gol sevinci buldu anlayacağınız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın