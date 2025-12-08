onedio
2025 Yılının En İyi Futbolcusunu Seçiyoruz

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 07:01

2025 yılının sona ermesine kısa bir süre kala, yıla damga vuran futbolcuları hatırlamak ister misiniz? Trendyol Süper Lig’in gol ve asist kralları, en fazla gol beklentisi yaratan futbolcuları, en yıldız oyuncuları… Hepsi bu listede var. Ayrıca dünyanın dört bir yanında önemli takımlarda forma giyen milli futbolcularımız da listede. Peki sizin görüşünüz ne? 2025 yılının en iyi futbolcusunu oylarınızla seçiyoruz…

2025 YILINA DAMGA VURAN FUTBOLCU KİM?

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
