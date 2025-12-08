2025 Yılının En İyi Futbolcusunu Seçiyoruz

2025 yılının sona ermesine kısa bir süre kala, yıla damga vuran futbolcuları hatırlamak ister misiniz? Trendyol Süper Lig’in gol ve asist kralları, en fazla gol beklentisi yaratan futbolcuları, en yıldız oyuncuları… Hepsi bu listede var. Ayrıca dünyanın dört bir yanında önemli takımlarda forma giyen milli futbolcularımız da listede. Peki sizin görüşünüz ne? 2025 yılının en iyi futbolcusunu oylarınızla seçiyoruz…