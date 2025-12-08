Arjantin'de Kurulan Fernebahce Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu
Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı uzun süredir şampiyonluk hasreti çekiyor. Yönetim değişiklikleri, teknik direktör değişimleri derken sarı lacivertli taraftar şampiyon olunacak günün hayalini kuruyor. Tabii Türkiye'de şampiyonluk mücadelesi sürerken Fenerbahçelilere bir müjdeli haber Arjantin'den geldi. 2022 yılında Arjantin'de kurulan Fernebahce isimli kulüp üç sezonda iki kez şampiyon oldu. Şampiyonluk sosyal medyada da ses getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başkent ekibi son iki sezondaki ikinci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki nedir nu Fernebahce?
Tabii bu şampiyonluk günün en çok konuşulan spor haberlerindendi...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın