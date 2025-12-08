onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Arjantin'de Kurulan Fernebahce Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu

Arjantin'de Kurulan Fernebahce Üst Üste İkinci Kez Şampiyon Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.12.2025 - 17:37

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı uzun süredir şampiyonluk hasreti çekiyor. Yönetim değişiklikleri, teknik direktör değişimleri derken sarı lacivertli taraftar şampiyon olunacak günün hayalini kuruyor. Tabii Türkiye'de şampiyonluk mücadelesi sürerken Fenerbahçelilere bir müjdeli haber Arjantin'den geldi. 2022 yılında Arjantin'de kurulan Fernebahce isimli kulüp üç sezonda iki kez şampiyon oldu. Şampiyonluk sosyal medyada da ses getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkent ekibi son iki sezondaki ikinci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Başkent ekibi son iki sezondaki ikinci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Peki nedir nu Fernebahce?

Peki nedir nu Fernebahce?

2022 yılında Buenos Aires'e bağlı Necochea kasabasında bir grup Arjantinli futbolsever, Fenerbahçe'den ilham alarak 'Fernébahce' adında bir amatör futbol takımı kurdu. Bu isim, Arjantin'in popüler içkisi 'Fernet' ile Fenerbahçe'nin birleşiminden türetilmiş esprili bir kelime oyunuydu. Takım, Fenerbahçe'nin renklerini çubuklu formalarını ve logosunu birebir alarak Fenerbahçe'nin 'Arjantin şubesi' haline geldi.

Tabii bu şampiyonluk günün en çok konuşulan spor haberlerindendi...

Tabii bu şampiyonluk günün en çok konuşulan spor haberlerindendi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın