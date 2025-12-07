onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
, Galatasaray
Derbide Bu Kez Kadın Futbol Takımları Karşı Karşıya Geldi: Galibiyet Lideri Belirledi

Derbide Bu Kez Kadın Futbol Takımları Karşı Karşıya Geldi: Galibiyet Lideri Belirledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 17:26

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe arsaVev, sahasında ağırladığı Galatasaray GAİN’i 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi 10 bini aşkın futbolsever tribünden izlerken, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı stattan takip etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Derbide tek gol vardı.

Derbide tek gol vardı.

Müsabakanın 64. dakikasında Fenerbahçe arsaVev golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Sabastine, ceza sahası içinde savunmayla girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cox, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma, Fenerbahçe arsaVev’in 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Lider Fenerbahçe...

Lider Fenerbahçe...

İki takım da bu maça kadar 10 maçta 10 galibiyetle gelmişti. Bugünkü maçta galibiyet sayısını 11'e çıkaran Fenerbahçe 33 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise 3* puanla ikinci sırada. 

İki takımı takip eden takımlar ise 27 puanla Trabzonspor, 26 puanla Ankara ekibi Fomget Gençlik oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın