Derbide Bu Kez Kadın Futbol Takımları Karşı Karşıya Geldi: Galibiyet Lideri Belirledi

İki takım da bu maça kadar 10 maçta 10 galibiyetle gelmişti. Bugünkü maçta galibiyet sayısını 11'e çıkaran Fenerbahçe 33 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise 3* puanla ikinci sırada.

İki takımı takip eden takımlar ise 27 puanla Trabzonspor, 26 puanla Ankara ekibi Fomget Gençlik oldu.