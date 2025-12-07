Derbide Bu Kez Kadın Futbol Takımları Karşı Karşıya Geldi: Galibiyet Lideri Belirledi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe arsaVev, sahasında ağırladığı Galatasaray GAİN’i 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi 10 bini aşkın futbolsever tribünden izlerken, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı stattan takip etti.
Derbide tek gol vardı.
Lider Fenerbahçe...
