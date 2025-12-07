onedio
Yine mi Bahis? 3. Lig’de Atılan Bir Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yine mi Bahis? 3. Lig'de Atılan Bir Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
07.12.2025 - 11:54

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta Yozgat Belediye Bozok ile 53 Orduspor FK karşı karşıya geldi. Yozgat Belediye Bozok’un uzatmada Tahir ile bulduğu gol ise sosyal medyada gündem oldu. 53 Orduspor FK kalecisi Taha ofsayt olduğunu düşünerek karşı karşıya pozisyonda topa hareketlenmedi. 3. Lig’de VAR uygulaması yokken kalecinin bu hatası ise şüpheleri beraberinde getirdi.

Türkiye’de hakemlerin, futbolcuların ve yöneticilerin karıştığı bahis skandalının yankıları sürüyor.

Türk futbolunda bahis kabusu yaşanırken, Nesine 3. Lig 2. Grup’ta son dakikalarda atılan bir gol ise dikkat çekti. Yozgat Belediye Bozok, uzatmada attığı golle 53 Orduspor FK’yı 2-1 mağlup etti.

Yozgat Belediye Bozok’a galibiyet getiren golde 53 Orduspor FK kalecisi Taha karşı karşıya pozisyona top doğru hamle bile yapmadı.

3. Lig’de atılan ilginç gol 👇

