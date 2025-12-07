Yine mi Bahis? 3. Lig’de Atılan Bir Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta Yozgat Belediye Bozok ile 53 Orduspor FK karşı karşıya geldi. Yozgat Belediye Bozok’un uzatmada Tahir ile bulduğu gol ise sosyal medyada gündem oldu. 53 Orduspor FK kalecisi Taha ofsayt olduğunu düşünerek karşı karşıya pozisyonda topa hareketlenmedi. 3. Lig’de VAR uygulaması yokken kalecinin bu hatası ise şüpheleri beraberinde getirdi.