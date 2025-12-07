Salah Galatasaray’a mı Transfer Olacak? Liverpool’a Ateş Püskürdü!
Liverpool dün oynadığı maçta Leeds United ile 3-3 berabere kalırken, yıldız futbolcu Mohamed Salah maçı yedek kulübesinde tamamladı. Maç sonunda açıklamalarda bulunarak kulübüne ateş püsküren Salah, “Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum.' dedi. 33 yaşındaki Mısırlı yıldızın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a transferi ile gündeme gelmişti.
Dünya futbolunun yetiştirdiği en özel yeteneklerden biri olan Mohamed Salah, Leeds United maçı sonrasında takımı ile tüm gemileri yaktı.
“Taraftarlara elvada diyeceğim”
Salah’ı Galatasaray’ın transfer etmek istediği iddia edilmişti.
