Salah Galatasaray’a mı Transfer Olacak? Liverpool’a Ateş Püskürdü!

Premier Lig'de Liverpool, gelecek hafta sahasında Brighton'ı ağırlayacak. “Brighton maçı Liverpool'daki son maçın mı olacak?” sorusuna Salah şöyle yanıt verdi;

“Anfield'da taraftarlara 'Elveda' diyeceğim çünkü Afrika Şampiyonası'na gidiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım. Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum.”