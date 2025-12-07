onedio
Salah Galatasaray’a mı Transfer Olacak? Liverpool’a Ateş Püskürdü!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 09:40

Liverpool dün oynadığı maçta Leeds United ile 3-3 berabere kalırken, yıldız futbolcu Mohamed Salah maçı yedek kulübesinde tamamladı. Maç sonunda açıklamalarda bulunarak kulübüne ateş püsküren Salah, “Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum.' dedi. 33 yaşındaki Mısırlı yıldızın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a transferi ile gündeme gelmişti.

Dünya futbolunun yetiştirdiği en özel yeteneklerden biri olan Mohamed Salah, Leeds United maçı sonrasında takımı ile tüm gemileri yaktı.

Yedek kulübesinde tamamladığı maç sonrası açıklamalarda bulunan ve “Liverpool’dan ayrılmak istiyorum” diyen Salah, “90 dakika yedek kulübesinde oturuyorum. Sanırım üçüncü kez yedek kulübesinde oturuyorum. Kariyerimde ilk kez. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlara elvada diyeceğim”

Premier Lig'de Liverpool, gelecek hafta sahasında Brighton'ı ağırlayacak. “Brighton maçı Liverpool'daki son maçın mı olacak?” sorusuna Salah şöyle yanıt verdi; 

Anfield'da taraftarlara 'Elveda' diyeceğim çünkü Afrika Şampiyonası'na gidiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım. Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum.”

Salah’ı Galatasaray’ın transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Yabancı basında çıkan haberlere göre Galatasaray ara transfer döneminde Mohamed Salah’u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin Mısırlı oyuncuya yıllık 17-19 milyon euro arasında yıllık ücret teklif etmeyi planladığı kaydedildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
