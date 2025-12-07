onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İsmail Saymaz’dan Ümraniyespor-Amed SK Maçı Öncesindeki Seremoniye Tepki: “Sanırsın Düşman Takımı”

İsmail Saymaz’dan Ümraniyespor-Amed SK Maçı Öncesindeki Seremoniye Tepki: “Sanırsın Düşman Takımı”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 12:41

Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Amed SK’nın 4-3 kazandığı karşılaşma öncesi ev sahibi takım tarafından düzenlenen seremoni ise dikkat çekti. Gazeteci İsmail Saymaz, stadyuma 16 Türk devletinin bayraklarının asıldığını, maçtan önce statta mehter marşı çalındığını söyleyerek “Sanırsın, düşman takımı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trendyol 1. Lig’de dün oynanan Ümraniyespor-Amed SK karşılaşması nefesleri kesti.

Trendyol 1. Lig’de dün oynanan Ümraniyespor-Amed SK karşılaşması nefesleri kesti.

Amed SK mücadele iki kez öne geçti, Ümraniyespor ise maçtan kopmayarak beraberliği yakaladı. Konuk ekip, uzatmalarda Diagne’nin attığı golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Gollü karşılaşma öncesinde stadyumda düzenlenen seremoni ise dikkat çekti.

“Sanırsın, düşman takımı”

“Sanırsın, düşman takımı”

Gazeteci İsmail Saymaz, Ümraniyespor-Amed SK arasında oynanan maç öncesi düzenlenen seremonide tribünlere 16 Türk devletinin bayraklarının asıldığını, maç öncesi stat hoparlörlerinden mehter marşı çalındığını söyleyerek, “Sanırsın, düşman takımı” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz’ın paylaştığı görüntüler 👇

Amed SK'nın uzatmada Diagne'nin golüyle maçı kazandığı anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın