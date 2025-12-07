İsmail Saymaz’dan Ümraniyespor-Amed SK Maçı Öncesindeki Seremoniye Tepki: “Sanırsın Düşman Takımı”
Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Amed SK’nın 4-3 kazandığı karşılaşma öncesi ev sahibi takım tarafından düzenlenen seremoni ise dikkat çekti. Gazeteci İsmail Saymaz, stadyuma 16 Türk devletinin bayraklarının asıldığını, maçtan önce statta mehter marşı çalındığını söyleyerek “Sanırsın, düşman takımı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
Trendyol 1. Lig’de dün oynanan Ümraniyespor-Amed SK karşılaşması nefesleri kesti.
“Sanırsın, düşman takımı”
İsmail Saymaz’ın paylaştığı görüntüler 👇
Amed SK'nın uzatmada Diagne'nin golüyle maçı kazandığı anlar 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
