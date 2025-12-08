Kenan Yıldız'ın Bulduğu Yeni İkonik Gol Sevincine Sosyal Medyadan Yorum Yağdı
Başarılı futbolcumuz Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus'da Napoli'ye karşı ilk 11'de başladı. Takımının tek golüne imza atan başarılı isim, golünün ardından ikonik sevincini de tüm dünyaya tanıttı.
Elleriyle yıldız şekli yapan Kenan Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı!
Kenan Yıldız, ikonik gol sevincini geçtiğimiz akşam tüm dünyaya tanıttı.
Yıldız'ın yıldız sevinci beğenildi beğenilmesine ama...
Yapabilene aşk olsun! :)
Yıldız gol sevinci videosu gelir mi? :)
