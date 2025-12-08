onedio
Kenan Yıldız'ın Bulduğu Yeni İkonik Gol Sevincine Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Kenan Yıldız'ın Bulduğu Yeni İkonik Gol Sevincine Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 14:11

Başarılı futbolcumuz Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus'da Napoli'ye karşı ilk 11'de başladı. Takımının tek golüne imza atan başarılı isim, golünün ardından ikonik sevincini de tüm dünyaya tanıttı. 

Elleriyle yıldız şekli yapan Kenan Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı!

Kenan Yıldız, ikonik gol sevincini geçtiğimiz akşam tüm dünyaya tanıttı.

Kenan Yıldız, ikonik gol sevincini geçtiğimiz akşam tüm dünyaya tanıttı.

Juventus'da forma giyen yıldız isim, Napoli karşısında ilk 11'de yer aldı. Takımının tek golüne imza atan Kenan Yıldız, her zaman olduğu gibi bu kez de göğsümüzü kabartmayı başardı. Üstelik bu golün ardından Kenan Yıldız'ın özel gol sevincini de ilk kez gördük!

Yıldız'ın yıldız sevinci beğenildi beğenilmesine ama...

Yıldız'ın yıldız sevinci beğenildi beğenilmesine ama...
twitter.com

Yapabilene aşk olsun! :)

Yapabilene aşk olsun! :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yıldız gol sevinci videosu gelir mi? :)

Yıldız gol sevinci videosu gelir mi? :)
twitter.com

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
