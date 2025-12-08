Kenan Yıldız'ın Bulduğu Yeni İkonik Gol Sevincine Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Juventus'da forma giyen yıldız isim, Napoli karşısında ilk 11'de yer aldı. Takımının tek golüne imza atan Kenan Yıldız, her zaman olduğu gibi bu kez de göğsümüzü kabartmayı başardı. Üstelik bu golün ardından Kenan Yıldız'ın özel gol sevincini de ilk kez gördük!