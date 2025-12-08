onedio
Hayata Dair Tespitlerini Mizahi Açıdan Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
08.12.2025 - 12:17

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin Twitter'da ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini herhangi bir görsel materyal sunmadan tespih gibi dizenler var.

Başlayalım!

twitter.com

Hazır havalar da müsaitken...

twitter.com

Evin içinde hep olan bir şey değil miydi?

twitter.com

Çarpıntı yapar.

twitter.com

👇

twitter.com
Bilmediği şıkkı elemiş.

twitter.com

Saygı işi de bir yere kadar.

twitter.com

Doğru...

twitter.com

Yok mu arttıran?

twitter.com

Herkesin bir dönemi var.

twitter.com
Görüşmek de favorileri

twitter.com

Çok hızlı gelişti.

twitter.com

Amcaception

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
