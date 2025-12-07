Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir haftayı daha geride bıraktık ve koca bir yılı da tamamlamaya hazırlanıyoruz. Peki bu hafta gündemimizde neler vardı? Ya da boş verin şimdi gündemi, sıkıcı bir pazar gününde yüzünüzü güldürecek olayları hatırlayalım! :)

Bu hafta yaptıkları komik paylaşımlarla birçok kişi yüzümüzü güldürmeyi başardı. Üstelik yemekleri mizahına alet edenlerden de inci gibi tweetler geldi.

O zaman hazırsanız, işte haftanın mizaha doyuran tweetleri!