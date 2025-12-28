Psikoloji Testi: Yalnızlığını Neyle Dolduruyorsun?
Hayatın karmaşasından kaçıp biraz yalnız kalmak, kendi düşüncelerimizle baş başa olmak çoğu zaman iyi gelir, değil mi? Ancak bazen bu yalnızlık hissi, içimizi kaplayan bir boşluk haline gelir ve bu boşluğu doldurmak için çeşitli yollara başvururuz. Kimimiz kitaplara dalıp gider, kimimiz müzikle ruhumuzu besler, kimimiz de belki de biraz fazla alışveriş yaparız. Peki ya siz? Yalnızlıkla baş başa kaldığınızda hayatınızın boşluklarını nelerle dolduruyorsunuz?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldin, evde kimse yok. İlk yaptığın şey nedir?
4. Hafta sonu planın iptal oldu ve tüm gün tek başınasın. Ne hissedersin?
5. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?
6. Kendini en çok ne zaman "boşlukta" hissedersin?
7. Üzgün olduğunda hangisi seni daha çabuk iyileştirir?
8. Son olarak gece uyumadan hemen önce zihninden neler geçer?
Dijital Gürültü ve Hızla
Üretkenlik ve Hayallerle
Tüketim ve Konforla
Onaylanma ve Diğer İnsanlarla
