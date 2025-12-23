Flört Tarzına Göre Ne Kadar Tehlikelisin?
Biraz eğlence, biraz heyecan ve belki de biraz tehlike... İşte flört dünyasına dair tüm bu unsurlar, sizin ne kadar tehlikeli bir flörtçü olduğunuzu belirlemekte. Kimi zaman tatlı bir sürprizle partnerinizi şaşırtabilirken, kimi zaman da beklenmedik bir hareketle onu şaşkına çevirebilirsiniz. Ancak unutmayın, flört etmek bir sanattır ve her sanatın da kendine özgü bir tarzı vardır.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hoşlandığın biriyle ilk konuşman genelde nasıl olur?
4. Sana geç cevap verilirse ne düşünürsün?
5. Flört ederken en güçlü yanın sence ne?
6. Kıskançlık senin için ne ifade eder?
7. Birine ilgi duyduğunu nasıl belli edersin?
8. Son olarak flört aşamasında en çok ne seni sinirlendirir?
Masum tehlike
Dozunda tehlikelisin
Yüksek tehlike seviyesi
