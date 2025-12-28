onedio
Evin Hangi Köşesi Senin Gerçek Karakterini Ele Veriyor?

Özge
28.12.2025 - 13:01

Evindeki hangi köşe ruh halini ve gerçek kişiliğini ortaya çıkarıyor, hiç düşündün mü? Aslında evindeki düzen ve günlük alışkanlıkların, karakterin hakkında sandığından çok şey söylüyor? Evde nerede vakit geçirdiğin, sabahları ne yaptığın veya nerede yemek yediğin seni ele veriyor.

Bu test, evindeki düzene göre gerçek karakterini ortaya çıkarıyor!

1. Önce kolayla başlayalım, evde en çok nerede vakit geçiriyorsun?

2. Peki evde en çok özendiğin yer neresi?

3. Evine misafir geldiğinde ne yapmayı tercih edersin?

4. Peki yalnız kaldığında ilk nereye yönelirsin?

5. Sence evin en dağınık alanı neresi?

6. Ev dekorasyonundaki önceliğini seçer misin?

7. Boş bir gününü evde geçirirken ne yaparsın?

8. Hobini veya alışkanlıklarına ayırdığın belirli bir alan var mı?

9. Bunlardan hangisi sana daha yakın geliyor?

10. Evinle ilgili tek bir şey değiştirme hakkın olsa neyi seçerdin?

Salon

Senin sosyal ve dışa dönük kişiliğin salonundan anlaşılıyor. Çünkü evinin tüm enerjisi salonda yoğunlaşmış durumda. Evde en çok orada vakit geçiriyor, biri geldiğinde onu doğrudan salona yönlendiriyor ve günlük alışkanlıklarına salonda devam ediyorsun. Haliyle düzen ve dekorasyon anlamında en çok odaklandığın yer de salonun. Hayatın merkezinde bu kadar yoğun ve dinamik bir alanın olması, senin estetiğe önem veren canlı kişiliğini sergiliyor.

Mutfak

Senin ne kadar sıcakkanlı ve paylaşımcı bir insan olduğun, mutfağından belli. Senin evinin kalbini mutfak oluşturuyor. Mutfakta yemek yapmayı, yeni tarifler denemeyi, hiç olmazsa kahve içmeyi aşırı seviyorsun. Evine yakın bir arkadaşın geldiğinde de hemen mutfağa yöneliyor, çayını veya kahveni koyuyorsun. İnsanlara bir şeyler ikram edip onları sevindirmek çok hoşuna gidiyor. Bu da senin sıcacık, cana yakın ve samimi kişiliğine işaret ediyor.

Çalışma Masası

Senin disiplinli, üretken ve idealist bir insan olduğunu çalışma alanın gösteriyor. Öyle ki evde tek kaldığında bile boş kalmayı sevmiyor, ne olursa olsun öncelikle yapılacaklara odaklanıyorsun. Bunu zorunluluktan yapmıyor, gerçekten bir şeyler planlamaktan hoşlanıyorsun. Bir an bile duramadığından elin dursa zihnin durmuyor. Sürekli aktif olan zihninde planlar, projeler ve yeni fikirler dönüp duruyor. Bu da senin düzenli ve özenli çalışma alanınla örtüşüyor.

Yatak Odası

Senin içe dönük, rahatına düşkün ve duyusal bir insan olduğunu yatak odan gösteriyor. Çünkü sen evde en çok rahat ve huzurlu hissetmeye odaklanıyorsun. Bu nedenle de en değerli eşyalarını yatak odanda tutuyor, mutlaka evde kendin için konfor ortamı yaratıyorsun. Tek kaldığında kişisel bakım yapmaktan ve rahatını artıracak şeylerle uğraşmaktan çok hoşlanıyorsun. Yatak odana ise adeta sığınak gözüyle bakıyorsun. Bu da senin sezgisel, içe dönük ve sakin bir insan olduğunu gösteriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
