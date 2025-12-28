Evin Hangi Köşesi Senin Gerçek Karakterini Ele Veriyor?
Evindeki hangi köşe ruh halini ve gerçek kişiliğini ortaya çıkarıyor, hiç düşündün mü? Aslında evindeki düzen ve günlük alışkanlıkların, karakterin hakkında sandığından çok şey söylüyor? Evde nerede vakit geçirdiğin, sabahları ne yaptığın veya nerede yemek yediğin seni ele veriyor.
Bu test, evindeki düzene göre gerçek karakterini ortaya çıkarıyor!
1. Önce kolayla başlayalım, evde en çok nerede vakit geçiriyorsun?
2. Peki evde en çok özendiğin yer neresi?
3. Evine misafir geldiğinde ne yapmayı tercih edersin?
4. Peki yalnız kaldığında ilk nereye yönelirsin?
5. Sence evin en dağınık alanı neresi?
6. Ev dekorasyonundaki önceliğini seçer misin?
7. Boş bir gününü evde geçirirken ne yaparsın?
8. Hobini veya alışkanlıklarına ayırdığın belirli bir alan var mı?
9. Bunlardan hangisi sana daha yakın geliyor?
10. Evinle ilgili tek bir şey değiştirme hakkın olsa neyi seçerdin?
Salon
Mutfak
Çalışma Masası
Yatak Odası
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
