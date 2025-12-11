Kenan Yıldız'ın Gol Sevincinin Satanik Sembol Olduğunu İddia Eden Kişiye Gelen İronik Tepkiler

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız sadece milli takımda değil Serie A'daki başarılarıyla da öne çıkıyor. Dünya devlerinin peşinden koştuğu Yıldız'ın sadece ülkemizde değil dünya çapında da hayranları var ve şu sıralar reklamların da aranan ismi. Geçtiğimiz gün Kenan yeni gol sevincini yapmıştı. İki eliyle yıldız işareti yapan milli futbolcunun bu gol sevinci bazı kişiler tarafından farklı anlaşıldı.