Kenan Yıldız'ın Gol Sevincinin Satanik Sembol Olduğunu İddia Eden Kişiye Gelen İronik Tepkiler

Kenan Yıldız'ın Gol Sevincinin Satanik Sembol Olduğunu İddia Eden Kişiye Gelen İronik Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2025 - 15:19

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız sadece milli takımda değil Serie A'daki başarılarıyla da öne çıkıyor. Dünya devlerinin peşinden koştuğu Yıldız'ın sadece ülkemizde değil dünya çapında da hayranları var ve şu sıralar reklamların da aranan ismi. Geçtiğimiz gün Kenan yeni gol sevincini yapmıştı. İki eliyle yıldız işareti yapan milli futbolcunun bu gol sevinci bazı kişiler tarafından farklı anlaşıldı.

Bir X kullanıcısı bunun satanik bir sembol olduğunu öne sürdü.

Türkçesi beşgen olan Pentagon'u da beş köşeli yıldızla karıştırdı. Tabii bu komplo teorisi ilgi çekti ve ironik yorumların adresi oldu.

Tepkiler şöyle;

Basit bir öneri de geldi.

Herkese tek tek açıklamak gerekiyor.

İroni derinleşti.

Olsun çaktırma...

👇

