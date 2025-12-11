onedio
Arda Güler’in Duran Top Savunmasında Haaland ile Eşleşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 12:58

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’i konuk ettiği maçta oyuna 58. dakikada dahil oldu. Arda Güler’in duran top savunmasında City’nin süper golcüsü Erling Haaland ile eşleşmesi ve ikilinin hareketleri gündem oldu. Karşılaşma Manchester City’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Arda Güler ve Haaland’ın eşleşmesi 👇

Arda Güler ve Haaland'ın savunma eşleşmesi sosyal medyada da gündem oldu. 👇

'Haaland, Arda’ya seremoniye çıkmış çocuk muamelesi yapıyor.'

'Haaland’ı kornerde gerçekten Arda’ya mı bıraktınız!'

'Arda'nın ciddiyeti ve Haaland'ın abi gibi sevip sarılması 😅🤍🤍'

'Evladı gibi sahiplenmiş Arda’yı'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
