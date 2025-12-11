Arda Güler’in Duran Top Savunmasında Haaland ile Eşleşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’i konuk ettiği maçta oyuna 58. dakikada dahil oldu. Arda Güler’in duran top savunmasında City’nin süper golcüsü Erling Haaland ile eşleşmesi ve ikilinin hareketleri gündem oldu. Karşılaşma Manchester City’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Arda Güler ve Haaland’ın eşleşmesi 👇
Arda Güler ve Haaland'ın savunma eşleşmesi sosyal medyada da gündem oldu. 👇
👇
👇
👇
👇
