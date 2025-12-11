onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hull City Play-Off Yolunda: 9 Maçtır Kaybetmeyen Wrexham’ı da Geçtiler

Hull City Play-Off Yolunda: 9 Maçtır Kaybetmeyen Wrexham’ı da Geçtiler

Acun Ilıcalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 10:41

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, dün akşam oynanan maçta ligde 9 maçtır kaybetmeyen Wrexham’ı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle ligde 6. sıraya yükselen Hull City, play-off yolunda önemli bir eşiği daha aştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sezon hedefini Premier Lig olarak belirleyen Hull City’den kritik bir galibiyet daha geldi.

Bu sezon hedefini Premier Lig olarak belirleyen Hull City’den kritik bir galibiyet daha geldi.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, ligde 9 maçtır kaybetmeyen Wrexham’ı sahasında ağırladı. Hull City, karşılaşmayı Joseph ve McBurnie’nin attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle puanını 31’e yükselten Hull City, ligde de 6. sıranın sahibi oldu. Hull City, hafta sonu deplasmanda Millwall ile kozlarını paylaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
oxy

hull city kimin umurunda ve neden umurumuzda olsun ki her maçını paylaşıyorsunuz ?

ilhan

Acun pek sevdiğim biri olmasa da premier ligde sahibi bir Türk olan takımı görmek güzel olur.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.