Hull City Play-Off Yolunda: 9 Maçtır Kaybetmeyen Wrexham’ı da Geçtiler
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, dün akşam oynanan maçta ligde 9 maçtır kaybetmeyen Wrexham’ı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle ligde 6. sıraya yükselen Hull City, play-off yolunda önemli bir eşiği daha aştı.
Bu sezon hedefini Premier Lig olarak belirleyen Hull City’den kritik bir galibiyet daha geldi.
hull city kimin umurunda ve neden umurumuzda olsun ki her maçını paylaşıyorsunuz ?
Acun pek sevdiğim biri olmasa da premier ligde sahibi bir Türk olan takımı görmek güzel olur.
