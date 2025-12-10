Galatasaray'da Yediği Golle Tepki Çeken Günay Güvenç'le İlgili Uğurcan Çakır İddiası

Galatasaray dün gece oynanan maçta deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Uğurcan'ın sakatlanması sonrası oyuna giren Günay Güvenç ilk pozisyonda topu ağlarında bulurken, oyuna girmeden önce rakip takım antrenörüyle yaşadığı diyalog eleştiri konusu oldu.

Ümit Özat da SkySpor YouTube kanalında bu konuya değindi. Özat, Günay'ın oyuna girerken bir psikolojisi var. Senin rakip takımın teknik direktörüyle ne işin var ? Her yeri Türkiye mi zannediyorsunuz ? Senin Monaco hocasıyla ne işin var? Senin mevkidaşın değil bir şey değil, Okan Hoca rakip hocayla tartışsa anlarım. Ne biliyor musun? Bir kere Günay hiçbir zaman Uğurcan'ı içine sindiremiyor. Görüntü bu.' dedi.