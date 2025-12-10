onedio
Galatasaray'da Yediği Golle Tepki Çeken Günay Güvenç'le İlgili Uğurcan Çakır İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 20:00

Galatasaray dün gece oynanan maçta deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Uğurcan'ın sakatlanması sonrası oyuna giren Günay Güvenç ilk pozisyonda topu ağlarında bulurken, oyuna girmeden önce rakip takım antrenörüyle yaşadığı diyalog eleştiri konusu oldu. 

Ümit Özat da SkySpor YouTube kanalında bu konuya değindi. Özat, Günay'ın oyuna girerken bir psikolojisi var. Senin rakip takımın teknik direktörüyle ne işin var ? Her yeri Türkiye mi zannediyorsunuz ? Senin Monaco hocasıyla ne işin var? Senin mevkidaşın değil bir şey değil, Okan Hoca rakip hocayla tartışsa anlarım. Ne biliyor musun? Bir kere Günay hiçbir zaman Uğurcan'ı içine sindiremiyor. Görüntü bu.' dedi.

Özat'ın açıklamaları sosyal medyada da dikkat çekti.

Günay sezona iyi başlamıştı.

Muslera sonrası kaleci arayışlarında büyük sorunlar yaşayan sarı kırmızılılarda Uğurcan gelene kadar kaleyi Günay korumuş ve taraftardan geçer not almıştı. Uğurcan'ın gelişiyle kaleyi devreden Günay, dün gece yediği golle eleştirilerin hedefi oldu.

