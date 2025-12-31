Çevreyi Kirletenlere 2026 Yılında Verilecek Para Cezaları Belli Oldu

Çevre Kanunu'nun 20'inci Maddesi kapsamında uygulanacak ceza tutarları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre cezalarda %25.49 zam artış yaşandı. Tebliğde en çok dikkat çeken madde ise umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 8 bin 687 lira ceza kesilecek olması oldu.