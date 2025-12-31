onedio
Çevreyi Kirletenlere 2026 Yılında Verilecek Para Cezaları Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2025 - 10:28

Çevre Kanunu'nun 20'inci Maddesi kapsamında uygulanacak ceza tutarları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre cezalarda %25.49 zam artış yaşandı. Tebliğde en çok dikkat çeken madde ise umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 8 bin 687 lira ceza kesilecek olması oldu.

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak para cezaları şöyle;

• Yere tükürmek, çöp atmak: 8 bin 700 TL.

• İzin almadan davul-zurnayla sokakta düğün yapan veya evinde müziğin sesini sonuna kadar açan komşuya: 13 bin 847 TL.

• Arabada, dolmuşta son ses müzik açan sürücülere: 41 bin 820 TL.

• Eğlence mekanlarından, fabrikalardan veya inşaatlardan gürültü gelmesi durumunda: 419 bin 509 TL.

• Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine: 18 bin TL.

• Egzozla havayı kirletmek: 36 bin TL.

• Egzoz filtresini sökmek: 18 bin TL.

• Egzoz belgelerinde sahtecilik yapmak: 144 bin TL.

Cezalar tekrarlanırsa katlanacak

• Anız yakmanın cezası dekar başına: 700 TL.

• Orman veya sulak alan yakınında anız yakanlar ise 5 kat daha fazla ceza ödeyecek.

• Cezaların 3 yıl içinde tekrarı halinde ceza tutarı bir kat; 2. ve sonraki tekrarlarda ise 2 kat olarak artacak.

• Yere çöp atmanın cezası ilk yıl 8 bin 700 TL iken, 3 yıl içinde tekrarlanırsa 17 bin 400 TL

