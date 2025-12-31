Temizlik Anlayışına Göre İdeal Sevgili Adayını Anlatıyoruz!

Temizlik senin için gerekli ama hayatın merkezi değil. Ne çok kasıyorsun ne de es geçiyorsun. Sana uygun sevgili adayı seninle aynı ritimde olan, işleri beraber yapabilen, düzeni koruyan ama evi müzeye çevirmeyen biri. Siz beraber hem düzeni korur hem de bugünlük kalsın ya diyerek keyif yapabilirsiniz. Hem mantıklı hem romantik bir denge.