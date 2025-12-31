onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Anlayışına Göre İdeal Sevgili Adayını Anlatıyoruz!

etiket Temizlik Anlayışına Göre İdeal Sevgili Adayını Anlatıyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
31.12.2025 - 10:31

Temizlik anlayışının sadece ev düzenini değil ilişki düzenini bile etkilediğini hiç fark ettin mi? Kimimiz yerdeki tozu görünce koşarak süpürgeye sarılır, kimimiz de boşver ya, hayat kısa diyerek battaniyeyi üstüne çeker. Peki bu alışkanlıklar ideal sevgili adayınla nasıl eşleşiyor? Hazırsan temizlik bezini kenara koy başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evine uzun bir günün sonunda girdiğinde genelde ilk iş olarak ne yaparsın?

2. Birinin sana sürpriz yapıp “10 dakikaya sende olacağım” dediğini düşün. Evin o anki hali ne?

3. Partnerinle birlikte yaşayacak olsan temizlik iş bölümü konusunda beklentin nedir?

4. Temizlik motivasyonun düşerse kendini nasıl toparlarsın?

5. Evin en sevdiğin temizlik anı hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evin havasını değiştirmek için ne yaparsın?

7. Dolabını ne sıklıkla düzenlersin?

8. Partnerinin dağınık biri olması seni ne kadar etkiler?

9. Sevgilim benden daha titiz olsa bu beni mutlu eder cümlesi sana uyuyor mu?

Sen en çok düzeni senden bile önce fark eden biriyle iyi anlaşırsın.

Sen düzeni seviyor, temizliği ciddiye alıyorsun. Ev ortamı senin için bir rahatlama alanı kaos ise ruhunu sıkıyor. Bu yüzden sana en iyi gidecek sevgili adayı da hayata senin gibi düzenli bakan, ortak plan yapmayı seven, ev işlerini paylaşırken keyif alan biri. Sizin ilişkiniz temiz bir başlangıç mottosunun vücut bulmuş hali olur. Ev tertemiz, kalpler pamuk gibi.

Sana en çok düzeni önemseyen ama hayatı temizlik programı gibi yaşamayan biri yakışıyor.

Temizlik senin için gerekli ama hayatın merkezi değil. Ne çok kasıyorsun ne de es geçiyorsun. Sana uygun sevgili adayı seninle aynı ritimde olan, işleri beraber yapabilen, düzeni koruyan ama evi müzeye çevirmeyen biri. Siz beraber hem düzeni korur hem de bugünlük kalsın ya diyerek keyif yapabilirsiniz. Hem mantıklı hem romantik bir denge.

Senin için ideal olan rahatlığıyla huzur veren ama evi de çöp eve çevirmeyen biri.

Sen temizliği seviyorsun ama hayatın ritmine göre hareket ediyorsun. Senin ideal sevgilin sana baskı yapmadan yaşayan, kendi düzenini oluşturan ama tamamen pasif de olmayan biri. Siz birlikte yaparsak yaparız olmazsa sorun değil kafasında, bol kahkahalı, bol spontane bir ilişki yaşarsınız.

Sen en çok dağınıklığın derin felsefesini anlayan ve hayatı akışına bırakan biriyle uyum sağlarsın.

Temizlik senin için hayatın minik bir detayı. Rahat insanlarla çok iyi anlaşıyorsun çünkü sen de özgürlüğüne ve anın tadına önem veriyorsun. Sana en uygun sevgili adayı da hayatı akışına bırakan, temizlik konusunda beklentisi düşük, senin enerjini bozmayan biri. Siz evde dans eder, film izler, dağınıklığı yaratıcılık alanı olarak kabul edersiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın