Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Eczaneler, Kargolar ve Noterler Kaça Kadar Açık?

Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Eczaneler, Kargolar ve Noterler Kaça Kadar Açık?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 10:43

Yılbaşı hazırlıkları sürerken 31 Aralık çalışma düzeni on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde kutlanacak yılbaşı nedeniyle resmi tatil durumu sıkça araştırılıyor. Banka işlemleri, noter randevuları, kargo gönderimleri ve eczane ziyaretleri planlayanlar kurumların açık olup olmadığını merak ediyor.

Bugün Bankalar Açık mı?

Bugün Bankalar Açık mı?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre yılın son günü normal mesai kapsamında değerlendiriliyor. Banka şubeleri çalışma düzenine devam ediyor.

Kamu ve özel bankalar, hafta içi uygulanan standart mesai saatlerine göre hizmet veriyor. Banka şubeleri sabah saatlerinde açılıyor ve mesai bitimine kadar işlem kabul ediyor. 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

31 Aralık EFT ve Havale Yapılıyor mu?

31 Aralık EFT ve Havale Yapılıyor mu?

31 Aralık günü resmi tatil kapsamında yer almadığı için EFT işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Gün içerisinde bankalar arası para transferi yapılabiliyor. EFT işlemleri, bankaların belirlediği günlük işlem saatleri içinde tamamlanıyor.

Havale işlemleri ise banka içi transfer olduğu için gün boyunca kesintisiz şekilde yapılabiliyor. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemler de aynı şekilde devam ediyor. 1 Ocak tarihinde ise EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle yapılamıyor.

31 Aralık Eczaneler Açık mı?

31 Aralık Eczaneler Açık mı?

31 Aralık tarihinde eczaneler normal çalışma düzenini sürdürüyor. Türkiye genelinde eczaneler sabah saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye devam ediyor ve akşam 19.00’a kadar açık kalıyor.

Gece saatlerinde ise her gün olduğu gibi nöbetçi eczane sistemi uygulanıyor. 1 Ocak resmi tatilinde gündüz eczaneleri kapalı olacak, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

31 Aralık Kargolar Açık mı?

31 Aralık Kargolar Açık mı?

31 Aralık günü kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklik bulunmuyor. Resmi tatil olmadığı için dağıtım ve gönderim işlemleri devam ediyor.

PTT Kargo, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet sunuyor. Özel kargo firmaları ise genel olarak 09.00-18.00 saatleri arasında çalışıyor. 1 Ocak günü kargo firmaları resmi tatil kapsamında dağıtım yapmıyor.

31 Aralık Noterler Açık mı?

31 Aralık Noterler Açık mı?

Noterler, 31 Aralık Çarşamba günü hizmet vermeye devam ediyor. Gün boyunca noter işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Çalışma düzeni hafta içi mesai saatlerine göre sürdürülüyor.

1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olduğu için noterler kapalı olacak. Noterlik hizmetleri 2 Ocak Cuma günü itibarıyla yeniden başlayacak.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
