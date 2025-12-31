Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Eczaneler, Kargolar ve Noterler Kaça Kadar Açık?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre yılın son günü normal mesai kapsamında değerlendiriliyor. Banka şubeleri çalışma düzenine devam ediyor.

Kamu ve özel bankalar, hafta içi uygulanan standart mesai saatlerine göre hizmet veriyor. Banka şubeleri sabah saatlerinde açılıyor ve mesai bitimine kadar işlem kabul ediyor. 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.