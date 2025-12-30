2026 Yılbaşı Tatili ile Hafta Sonu Tatili Birleşecek mi? 2 Ocak Cuma Günü Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Ocak Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verilecek. 2 Ocak Cuma günü için ise şu ana kadar alınmış resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. Açıklanan takvim doğrultusunda öğrenciler cuma günü ders başı yapacak.

Kamu çalışanları açısından da tablo benzer şekilde ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanacak olası idari izin genelgesi olmadığı sürece mesai düzeni devam edecek. Özel sektör çalışanları için karar, şirket yönetimlerinin inisiyatifinde bulunuyor.