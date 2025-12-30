onedio
2026 Yılbaşı Tatili ile Hafta Sonu Tatili Birleşecek mi? 2 Ocak Cuma Günü Tatil mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 13:24

Yılbaşı tatiline sayılı günler kala çalışanlar ve öğrenciler tatil süresini merak ediyor. 1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması beklentileri artırdı. Gözler özellikle köprü gün olarak görülen 2 Ocak Cuma gününe çevrildi. Sosyal medyada tatil ihtimali yoğun şekilde tartışılıyor. Resmi kurumların açıklamaları ise belirleyici konumda yer alıyor. İşte yılbaşı tatiliyle ilgili güncel tablo.

Yılbaşı Tatili ile Hafta Sonu Tatili Birleşecek mi?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 1 Ocak günü resmi tatil kabul ediliyor. Takvimlerin 1 Ocak 2026 Perşembe gününü göstermesi, tatil planlarını doğrudan etkiliyor. Perşembe günü başlayan tatil süreci, cuma gününün durumuna göre hafta sonu ile uzayabiliyor.

Geçmiş yıllarda benzer takvimlerde kamu çalışanları için idari izin kararları alınmıştı. Ancak 2026 yılı başlangıcı için şu ana kadar resmi makamlar tarafından açıklanan genel bir birleştirme kararı bulunmuyor. Özel sektör tarafında ise uygulama tamamen kurum inisiyatifine bağlı ilerliyor.

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

Resmi takvime göre yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak Perşembe günüyle sınırlı durumda yer alıyor. Cuma gününün idari izin kapsamına alınması halinde perşembeden pazara uzanan 4 günlük dinlenme süresi mümkün hale geliyor.

Ancak mevcut tabloda cuma günü için ek tatil kararı açıklanmadığı için yılbaşı tatili tek gün olarak uygulanacak.

2 Ocak Cuma Günü Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Ocak Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verilecek. 2 Ocak Cuma günü için ise şu ana kadar alınmış resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. Açıklanan takvim doğrultusunda öğrenciler cuma günü ders başı yapacak.

Kamu çalışanları açısından da tablo benzer şekilde ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanacak olası idari izin genelgesi olmadığı sürece mesai düzeni devam edecek. Özel sektör çalışanları için karar, şirket yönetimlerinin inisiyatifinde bulunuyor.

