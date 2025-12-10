Infantino'nun Trump'a Verdiği Barış Ödülü İçin Soruşturma Talep Edildi
FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, 5 Aralık’ta Washington’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a FIFA Barış Ödülü’nü takdim etmesi, kurum içinde etik inceleme çağrılarını tetikledi.
Londra merkezli insan hakları örgütü FairSquare, FIFA etik komitesine ilettiği sekiz sayfalık başvuruda, Infantinó’nun Trump’a desteğinin ve barış ödülünün görevdeki bir devlet başkanına verilmesinin, FIFA’nın siyasi tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal ettiğini ileri sürüyor.
Futboldan men cezası alabilir.
Infantino'nun Trump'la ilişkisi tartışılmaya devam ediyor.
Infantino'yu "yetki suistimali" ile suçladılar.
