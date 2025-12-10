onedio
Infantino'nun Trump'a Verdiği Barış Ödülü İçin Soruşturma Talep Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 20:38

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, 5 Aralık’ta Washington’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a FIFA Barış Ödülü’nü takdim etmesi, kurum içinde etik inceleme çağrılarını tetikledi.

Londra merkezli insan hakları örgütü FairSquare, FIFA etik komitesine ilettiği sekiz sayfalık başvuruda, Infantinó’nun Trump’a desteğinin ve barış ödülünün görevdeki bir devlet başkanına verilmesinin, FIFA’nın siyasi tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal ettiğini ileri sürüyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Futboldan men cezası alabilir.

FIFA’nın etik düzenlemeleri, siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal eden yöneticilere iki yıla kadar futbolla ilişkili tüm görevlerden men cezası öngörüyor. Ancak FIFA, etik komitesinin “devam eden ya da potansiyel dosyalar hakkında yorum yapmadığını” belirterek, söz konusu şikâyetin işleme alınıp alınmadığı veya bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

FairSquare’in başvurusu, Infantino’nun yıl boyunca Trump’a verdiği açık siyasi desteği de dosyaya ekliyor. Infantino’nun sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savunması ve ABD’de izlenen politikaların desteklenmesi gerektiğini dile getirmesi, şikâyet mektubunda FIFA’nın tarafsızlık ilkesini “tekrarlayan biçimde ihlal eden davranışlar” olarak nitelendiriliyor.

Infantino'nun Trump'la ilişkisi tartışılmaya devam ediyor.

Trump, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak üç ülkenin liderleri – Kanada Başbakanı ve Meksika Devlet Başkanı ile birlikte – Washington’daki kura çekiminde sahneye çıktı. Ancak törende en çok öne çıkan an, Gianni Infantino’nun Trump’a altın bir kupa, madalya ve sertifikadan oluşan “FIFA Barış Ödülü”nü vermesiydi.

Infantino törende Trump’ın “liderlik vasıflarını” överken, kendisinin “ilk FIFA Barış Ödülü’nü kesinlikle hak ettiğini” ifade etti. FairSquare ise bu görüntünün yalnızca bir ödül takdimi değil, aynı zamanda görevdeki bir devlet başkanına açık siyasi destek niteliği taşıdığını ve FIFA’nın tarafsızlık statüsünü ihlal ettiğini belirtiyor.

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve turnuvanın FIFA’ya 10 milyar doları aşan gelir sağlaması öngörülüyor. Bu nedenle Infantino’nun ABD yönetimiyle kurduğu yakın ilişki, futbol çevrelerinde uzun süredir tartışma yaratıyor.

Infantino'yu "yetki suistimali" ile suçladılar.

FairSquare’in başvurusunda, söz konusu barış ödülünün hangi yetkiyle oluşturulduğu da tartışmaya açılıyor. Örgüt, FIFA Barış Ödülü’nün ne kuruluşunun ne de Trump’a verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi’nde gündeme gelmediğini, bunun Infantino’nun yetkisini aşan tek taraflı bir tasarruf olabileceğini ileri sürüyor.

Şikâyet mektubunda, “Eğer Sayın Infantino bu ödülü kendi inisiyatifiyle verdiyse, bu durum yetkinin ciddi biçimde kötüye kullanılması olarak değerlendirilmelidir” ifadelerine yer veriliyor.

FairSquare, etik komiteden hem ödülün oluşturulma sürecini hem de Infantino’nun açıklamalarının FIFA’nın siyasi tarafsızlık ilkesine uygunluğunu kapsamlı biçimde incelemesini talep ediyor.

Hakan Karakoca
__TMC__

FIFA = rüşvetle dünya kupası dağıtma.