Infantino'nun Trump'a Verdiği Barış Ödülü İçin Soruşturma Talep Edildi

FIFA’nın etik düzenlemeleri, siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal eden yöneticilere iki yıla kadar futbolla ilişkili tüm görevlerden men cezası öngörüyor. Ancak FIFA, etik komitesinin “devam eden ya da potansiyel dosyalar hakkında yorum yapmadığını” belirterek, söz konusu şikâyetin işleme alınıp alınmadığı veya bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

FairSquare’in başvurusu, Infantino’nun yıl boyunca Trump’a verdiği açık siyasi desteği de dosyaya ekliyor. Infantino’nun sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savunması ve ABD’de izlenen politikaların desteklenmesi gerektiğini dile getirmesi, şikâyet mektubunda FIFA’nın tarafsızlık ilkesini “tekrarlayan biçimde ihlal eden davranışlar” olarak nitelendiriliyor.