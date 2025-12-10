Turnuvaya Katılması Halinde A Milli Futbol Takımını Dünya Kupası'nda İzlemek Kaç Paraya Mal Olacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı başarılı bir grup aşaması geçirmesine rağmen grupları ikinci bitirerek play off'lara kaldı. İlk maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Romanya ile oynayacak olan milliler turu geçmeleri halinde Kosova Slovakya eşleşmesini kazanan takımın deplasmandaki rakibi olacak. Peki millilerin rakiplerini geçip ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılma ihtimalinde kupayı yerinden takip etmek kaç paraya mal olacak? 2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?
A Milli Futbol takımının elemeleri geçmesi halinde yer alacağı grup geçtiğimiz günlerde belli oldu.
13 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak maçta rakip Avustralya olacak.
19 Haziran'da oynanması planlanan Paraguay maçı California'nın Santa Clara kentinde oynanacak.
Millilerin Dünya Kupası'na katıldığı takdirde gruplardaki son maç ev sahibi ABD ile oynanacak.
