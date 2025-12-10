onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Turnuvaya Katılması Halinde A Milli Futbol Takımını Dünya Kupası'nda İzlemek Kaç Paraya Mal Olacak?

Turnuvaya Katılması Halinde A Milli Futbol Takımını Dünya Kupası'nda İzlemek Kaç Paraya Mal Olacak?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2025 - 17:42

Türkiye A Milli Futbol Takımı başarılı bir grup aşaması geçirmesine rağmen grupları ikinci bitirerek play off'lara kaldı. İlk maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Romanya ile oynayacak olan milliler turu geçmeleri halinde Kosova Slovakya eşleşmesini kazanan takımın deplasmandaki rakibi olacak. Peki millilerin rakiplerini geçip ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılma ihtimalinde kupayı yerinden takip etmek kaç paraya mal olacak? 2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A Milli Futbol takımının elemeleri geçmesi halinde yer alacağı grup geçtiğimiz günlerde belli oldu.

A Milli Futbol takımının elemeleri geçmesi halinde yer alacağı grup geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Avrupa elemelerini geçtiğimiz takdirde rakiplerimiz ev sahiplerinden ABD, Okyanusya'dan Avustralya ve Güney Amerika'dan Paraguay olacak. Milli takım D grubunda yer alacak.

13 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak maçta rakip Avustralya olacak.

13 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak maçta rakip Avustralya olacak.

En uygun bilet 3. kategorideki 10 bin liralık biletler olurken VIP localarda bu fiyat 280 bin liralara kadar çıkabiliyor.

19 Haziran'da oynanması planlanan Paraguay maçı California'nın Santa Clara kentinde oynanacak.

19 Haziran'da oynanması planlanan Paraguay maçı California'nın Santa Clara kentinde oynanacak.

En uygun bilet yine yaklaşık 10 bin lirayken tribünün konumuna göre bu fiyat 120 bin liralara kadar çıkıyor. Maçı VIP locada takip etmek için 325 bin lira ödemeniz gerekiyor.

Millilerin Dünya Kupası'na katıldığı takdirde gruplardaki son maç ev sahibi ABD ile oynanacak.

Millilerin Dünya Kupası'na katıldığı takdirde gruplardaki son maç ev sahibi ABD ile oynanacak.

25 Haziran tarihinde California'nın Inglewood kentinde oynanacak maçın biletleri rakibin ev sahibi olması nedeniyle biraz daha pahalı. En ucuz bilet 4. kategoride ve başlangıç fiyatı 30 bin lira. Görüş açısı daha iyi tribünlerde 6 haneli tutarlara maç izlenebilecekken VIP localar için ise ufak bir servet bırakmak gerekebiliyor.

Not: Baz alınan bilet fiyatlandırmaları dinamiktir ve talebe ve diğer koşullara göre değişkenlik gösterebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın