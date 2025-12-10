Turnuvaya Katılması Halinde A Milli Futbol Takımını Dünya Kupası'nda İzlemek Kaç Paraya Mal Olacak?

25 Haziran tarihinde California'nın Inglewood kentinde oynanacak maçın biletleri rakibin ev sahibi olması nedeniyle biraz daha pahalı. En ucuz bilet 4. kategoride ve başlangıç fiyatı 30 bin lira. Görüş açısı daha iyi tribünlerde 6 haneli tutarlara maç izlenebilecekken VIP localar için ise ufak bir servet bırakmak gerekebiliyor.

Not: Baz alınan bilet fiyatlandırmaları dinamiktir ve talebe ve diğer koşullara göre değişkenlik gösterebilir.