Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Üst Tura Çıkabilir mi? İşte Monaco Yenilgisi Sonrasında Oluşan İhtimaller!

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün akşam deplasmanda Fransa ekibi Monaco’ya 1-0 mağlup oldu. 6. hafta maçlarının oynandığı Şampiyonlar Ligi’nde 3. yenilgisini alan Galatasaray, 9 puanda kaldı. Temsilcimiz için artık ilk 8 hedefi imkansıza yakın hale gelirken, son 16 veya son 24 içerisinde yer alma ihtimalleri ise daha gerçekçi hedefler olarak öne çıktı. Kalan iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasında kalma ihtimali yüzde 86 olarak hesaplandı.

Kaynak: Ülke Puanı / X (Twitter)