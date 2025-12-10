onedio
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Üst Tura Çıkabilir mi? İşte Monaco Yenilgisi Sonrasında Oluşan İhtimaller!

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 07:56

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün akşam deplasmanda Fransa ekibi Monaco’ya 1-0 mağlup oldu. 6. hafta maçlarının oynandığı Şampiyonlar Ligi’nde 3. yenilgisini alan Galatasaray, 9 puanda kaldı. Temsilcimiz için artık ilk 8 hedefi imkansıza yakın hale gelirken, son 16 veya son 24 içerisinde yer alma ihtimalleri ise daha gerçekçi hedefler olarak öne çıktı. Kalan iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasında kalma ihtimali yüzde 86 olarak hesaplandı.

Kaynak: Ülke Puanı / X (Twitter)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde U.S. Gilloise’nin ardından Monaco’ya da kaybetti.

Sezon başında ciddi bonservis bedelleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray için tek hedef, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkmak olarak belirlenmişti.

6 hafta sonunda 9 puanla 17. sırada yer alan Galatasaray’ın (bugün oynanacak maçlarla değişebilir) ilk 8’de yer alma ihtimali yüzde 1’in bile altına düştü.

X’teki (Twitter) “Ülke Puanı” isimli sosyal medya hesabına göre Galatasaray’ın ilk 16 içinde yer alma ihtimali yüzde 6’ya gerilerken, ilk 24 içinde yer alma ihtimali ise yüzde 86’ya yükseldi.

“Ülke Puanı” hesabının paylaşımı 👇

twitter.com

'Monaco Mağlubiyetinin Etkisi

Bugün alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın

🟡 İlk 8 ihtimali %1,8'den %0,03 düştü

🔴 9-16 ihtimali %27'den %6'ya düştü

🟡 17-24 ihtimali %65'ten %86'ya yükseldi

🔴 Elenme ihtimali %5,5'tan %7'ye yükseldi

Gerçekleştirdiğimiz 10 bin simülasyona göre sarı-kırmızılılar için kalan iki maçın puansız kapatılması ya da 1 puanla tamamlanması en beklendik senaryolar.'

