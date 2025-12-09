İlk Altın Madalya! Milli Dartçı Zehra Gemi Dünya Şampiyonu Oldu
Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birinci oldu. 84 ülkeden sporcunun katıldığı organizasyona katılan iki sporcumuzdan biri olan Gemi Türkiye'ye altın madalya getirdi. Bu madalya aynı zamanda Türkiye'nin bu kategorideki ilk dünya şampiyonluğu derecesi olarak kayıtlara geçti.
Büyük bir başarıya imza attı.
Hem rekor hem madalya...
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
