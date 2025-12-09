onedio
İlk Altın Madalya! Milli Dartçı Zehra Gemi Dünya Şampiyonu Oldu

İlk Altın Madalya! Milli Dartçı Zehra Gemi Dünya Şampiyonu Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2025 - 21:25

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birinci oldu. 84 ülkeden sporcunun katıldığı organizasyona katılan iki sporcumuzdan biri olan Gemi Türkiye'ye altın madalya getirdi. Bu madalya aynı zamanda Türkiye'nin bu kategorideki ilk dünya şampiyonluğu derecesi olarak kayıtlara geçti.

Büyük bir başarıya imza attı.

Büyük bir başarıya imza attı.

Finalde İrlandalı Rebeca Allen'la karşılaşan Denizlili sporcu rakibini 3-0'lık skorla geçti ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu İngiltere dönüşü memleketi Denizli'de coşkuyla karşılandı.

Hem rekor hem madalya...

Hem rekor hem madalya...

Final boyunca yalnızca 3 ayak kaybeden Gemi, Lakeside etabında kızlar kategorisinde tüm zamanların en yüksek ortalamasını (77.07) yakalayarak bir rekora da imza atmış oldu.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
