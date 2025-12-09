Tahminleri Merakla Beklenen Magic Osman Monaco Galatasaray Maçı İçin Skor Verdi
İlk beş haftada Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 9 puanla lig aşamasında 14. sırada yer alan Galatasaray üst tur için kritik virajda 6 puanlı Monaco'ya konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayacak maçta taraftarları Galatasaray'daki eksikler ve USG maçındaki oyun düşündürüyor. Ancak Liverpool maçındaki sürpriz tahminiyle öne çıkan ve diğer maçlarda da skorları bilemese de farkları bilen Magic Osman'dan Galatasaray adına iyi haberler var.
Liverpool maçını nokta atışı bilen Magic Osman'dan güzel bir tahmin geldi.
Galatasaray kritik virajda Monaco karşısına çıkıyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
