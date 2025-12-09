onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Tahminleri Merakla Beklenen Magic Osman Monaco Galatasaray Maçı İçin Skor Verdi

Tahminleri Merakla Beklenen Magic Osman Monaco Galatasaray Maçı İçin Skor Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2025 - 17:16

İlk beş haftada Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 9 puanla lig aşamasında 14. sırada yer alan Galatasaray üst tur için kritik virajda 6 puanlı Monaco'ya konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayacak maçta taraftarları Galatasaray'daki eksikler ve USG maçındaki oyun düşündürüyor. Ancak Liverpool maçındaki sürpriz tahminiyle öne çıkan ve diğer maçlarda da skorları bilemese de farkları bilen Magic Osman'dan Galatasaray adına iyi haberler var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Liverpool maçını nokta atışı bilen Magic Osman'dan güzel bir tahmin geldi.

Liverpool maçını nokta atışı bilen Magic Osman'dan güzel bir tahmin geldi.

Fenomen isim Galatasaray'ın maçı 4-0'lık skorla alacağını öngördü. Daha önce Frankfurt, USG ve Liverpool maçlarındaki başarılı tahminleri başarılı bulunmuş ama Galatasaray'ın Kocaeli mağlubiyetini öngörememesi kahin imajını zedelemişti.

Galatasaray kritik virajda Monaco karşısına çıkıyor.

Galatasaray kritik virajda Monaco karşısına çıkıyor.

Saat 23.00'te TRT'de yayınlanacak maç sarı kırmızılılar için büyük önem taşıyor. Ancak 6 puanlı Monaco da üst tur iddialarını sürdürmek istiyor. Singo ve Lemina gibi önemli eksikleri olan Galatasaray'ın; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen 11'iyle başlaması bekleniyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın