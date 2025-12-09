onedio
FIFA'dan Radikal Karar! Futbol Maçları Dört Devre mi Oynanacak?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2025 - 18:30

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD, Kanada ve Meksika'da ortak olarak düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda her yarının ortasında üç dakikalık zorunlu su molaları olacağını duyurdu. Oyuncu sağlığını öne süren FIFA'nın bu kararıyla maçlara fiilen dört çeyrek hâlinde oynanacağı ve oyunun bu durumdan kötü etkileneceği tartışmaları başladı.

Futbol son yıllarda daha efor odaklı bir spor haline geldi ve yeni kupalar ve düzenlemelerle birlikte maç takvimleri de zorlaştı.

Bu duruma tepki gösteren aktif ve emekli futbolcular ise oyuncu sağlığını öne sürüyor. Geçtiğimiz yaz ABD'de gündüz saatlerinde düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda oyuncuların zorlanması ise pek çok futbolseverin tepkisini çekmişti. FIFA'dan da bu yaz oynanacak Dünya Kupası için radikal bir hamle geldi. Mirror'ın haberine göre oyuncu sağlığı için 45 dakikalık devrelerin ortasında zorunlu üç dakikalık su molaları olacak. Havaların sıcak olduğu aylarda halihazırda uygulanan su molaları artık mevsimden bağımsız olarak zorunlu olacak.

Futbol basketleşiyor mu?

Ancak bu kararın futbolu geleneksel yapısından çıkaracağını öne sürenler de var. 22 dakikada bir duracak oyunun basketbol gibi dört çeyrek olacağı yorumları yapılıyor. Küresel futbolcu birliği FIFPRO üç dakikalık molaların az olduğunu savunurken bunun maçın ortasına reklam almak için yapılan bir hareket olduğunu düşünenler de var. Avusturalyalı siyasetçi Peter Crisp' göre ise giderek ısınan yaz havalarının geleneksel turnuva kavramının masaya yatırılmasına neden olacağını öne sürerek amacın oyuncu sağlığı değil kar amacı olduğunu vurguladı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
