FIFA'dan Radikal Karar! Futbol Maçları Dört Devre mi Oynanacak?

Ancak bu kararın futbolu geleneksel yapısından çıkaracağını öne sürenler de var. 22 dakikada bir duracak oyunun basketbol gibi dört çeyrek olacağı yorumları yapılıyor. Küresel futbolcu birliği FIFPRO üç dakikalık molaların az olduğunu savunurken bunun maçın ortasına reklam almak için yapılan bir hareket olduğunu düşünenler de var. Avusturalyalı siyasetçi Peter Crisp' göre ise giderek ısınan yaz havalarının geleneksel turnuva kavramının masaya yatırılmasına neden olacağını öne sürerek amacın oyuncu sağlığı değil kar amacı olduğunu vurguladı.