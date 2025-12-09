FIFA'dan Radikal Karar! Futbol Maçları Dört Devre mi Oynanacak?
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD, Kanada ve Meksika'da ortak olarak düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda her yarının ortasında üç dakikalık zorunlu su molaları olacağını duyurdu. Oyuncu sağlığını öne süren FIFA'nın bu kararıyla maçlara fiilen dört çeyrek hâlinde oynanacağı ve oyunun bu durumdan kötü etkileneceği tartışmaları başladı.
Futbol son yıllarda daha efor odaklı bir spor haline geldi ve yeni kupalar ve düzenlemelerle birlikte maç takvimleri de zorlaştı.
Futbol basketleşiyor mu?
