Galatasaray Monaco’da Kayıp: Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. Yenilgi Oldu
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Monaco ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Balogun’un attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Devler Ligi’ndeki üçüncü yenilgisini alan Galatasaray, 9 puanda kaldı.
Galatasaray, kritik maçta deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.
yine doluşmuş şampiyonlar ligi'ni rüyasında bile göremeyen amq ezikleri, türk hakem olsaydıydı bilmemneydi. liverpool'u, ajax'ı yenince sus pus kesiliyorsunu... Devamını Gör
Fenerliler ağlamayın aq Avrupa da bir tane başarınız yok en azından bizim kupamız var
Şikecilerr
Tescillilere baktın mı tek haneli? (: