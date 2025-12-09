Galatasaray Monaco’da Kayıp: Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. Yenilgi Oldu

Temsilcimiz mücadeleye Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane ve Osimhen ilk 11’iyle başladı.

Mücadelenin başında Galatasaray etkili bir oyun sergilese de İlkay ve Barış Alper ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Monaco’nun kazandığı penaltıda Uğurcan gole izin vermedi; ancak sakatlanan milli kaleci 68. dakikada yerini Günay’a bıraktı. Günay’ın kaleye geçtiği ilk pozisyonda ise Monaco, Balogun’un golüyle öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Monaco’nun 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta itibarıyla 9 puanda kalırken Monaco da puanını 9’a yükseltti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak 2026 tarihinde sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek.