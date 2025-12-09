onedio
Galatasaray Monaco’da Kayıp: Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. Yenilgi Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 00:56

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Monaco ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Balogun’un attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Devler Ligi’ndeki üçüncü yenilgisini alan Galatasaray, 9 puanda kaldı.

Galatasaray, kritik maçta deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleye Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane ve Osimhen ilk 11’iyle başladı.

Mücadelenin başında Galatasaray etkili bir oyun sergilese de İlkay ve Barış Alper ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Monaco’nun kazandığı penaltıda Uğurcan gole izin vermedi; ancak sakatlanan milli kaleci 68. dakikada yerini Günay’a bıraktı. Günay’ın kaleye geçtiği ilk pozisyonda ise Monaco, Balogun’un golüyle öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Monaco’nun 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta itibarıyla 9 puanda kalırken Monaco da puanını 9’a yükseltti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak 2026 tarihinde sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek.

Tehuti555

yine doluşmuş şampiyonlar ligi'ni rüyasında bile göremeyen amq ezikleri, türk hakem olsaydıydı bilmemneydi. liverpool'u, ajax'ı yenince sus pus kesiliyorsunu... Devamını Gör

Boran Deniz

Fenerliler ağlamayın aq Avrupa da bir tane başarınız yok en azından bizim kupamız var

postakoymauzmani

Şikecilerr

Da_Dude

Tescillilere baktın mı tek haneli? (: