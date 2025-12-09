Mert Hakan Yandaş’ın WhatsApp Yazışmaları Dava Dosyasında: "100 Bin Lira Dağıttın O Zaman Bugün"
Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın hazırladığı dava dosyasında, Mert Hakan Yandaş ile diğer tutuklu sanık Ersen Dikmen’in WhatsApp yazışmaları da yer aldı. Yazışmalarda Dikmen’in, “Nasıl ya, 100 bin lira dağıttın o zaman bugün minimum,” dediği; Mert Hakan Yandaş’ın ise, “Evet hahaha, her şeye bastım. Acayip maçlar var, patlamazsa,” ifadelerini kullandığı görüldü. Ayrıca Yandaş’ın konuşmalarda, “6.70 oran, bağırdım tesiste oynayın kazanın diye,” dediği de iddia edildi.
Kaynak: Ceylan Sever / Habertürk TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolda yürütülen bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ndao ve Murat Sancak gibi isimler tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Gözümün önünden ayıcıklar geçiyor”
Mert Hakan Yandaş’tan 100 bin liralık bahis
Mert Hakan Yandaş tüm iddiaları reddetti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın