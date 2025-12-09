Mert Hakan Yandaş’ın WhatsApp Yazışmaları Dava Dosyasında: "100 Bin Lira Dağıttın O Zaman Bugün"

Habertürk TV’den Ceylan Sever, Mert Hakan Yandaş’ın dava dosyasına giren WhatsApp konuşmalarını haberleştirdi. Dosyaya giren yazışmaların birinde, aralarında futbolcular Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un da bulunduğu bir grup sohbeti yer aldı. Grupta futbolcuların yasa dışı sitelerde “slot” adı verilen oyunu oynadıkları ve birbirlerine bu oyunlarla ilgili fotoğraflar gönderdikleri ortaya çıktı.

Dosyadaki konuşmalardan birinde, Cenk Tosun’un gruba Mert Hakan Yandaş’ın slot oyunu oynarken çekilmiş bir fotoğrafını attığı, İrfan Can Kahveci’nin ise, “Cuma cuma olmaz, namazı kaçırırız girersek,” diyerek cevap verdiği görüldü.

Konuşmanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Cenk Tosun: “1 milyon indirdi.”

X kişi: “… sahtekarları, insanları böyle çekiyorlar. Reklam parası alıyor.”