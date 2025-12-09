onedio
Mert Hakan Yandaş’ın WhatsApp Yazışmaları Dava Dosyasında: "100 Bin Lira Dağıttın O Zaman Bugün"

Mert Hakan Yandaş’ın WhatsApp Yazışmaları Dava Dosyasında: "100 Bin Lira Dağıttın O Zaman Bugün"

İsmail Kahraman
09.12.2025

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın hazırladığı dava dosyasında, Mert Hakan Yandaş ile diğer tutuklu sanık Ersen Dikmen’in WhatsApp yazışmaları da yer aldı. Yazışmalarda Dikmen’in, “Nasıl ya, 100 bin lira dağıttın o zaman bugün minimum,” dediği; Mert Hakan Yandaş’ın ise, “Evet hahaha, her şeye bastım. Acayip maçlar var, patlamazsa,” ifadelerini kullandığı görüldü. Ayrıca Yandaş’ın konuşmalarda, “6.70 oran, bağırdım tesiste oynayın kazanın diye,” dediği de iddia edildi.

Kaynak: Ceylan Sever / Habertürk TV

İçeriğin Devamı Aşağıda
Futbolda yürütülen bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ndao ve Murat Sancak gibi isimler tutuklanmıştı.

Habertürk TV’den Ceylan Sever, Mert Hakan Yandaş’ın dava dosyasına giren WhatsApp konuşmalarını haberleştirdi. Dosyaya giren yazışmaların birinde, aralarında futbolcular Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un da bulunduğu bir grup sohbeti yer aldı. Grupta futbolcuların yasa dışı sitelerde “slot” adı verilen oyunu oynadıkları ve birbirlerine bu oyunlarla ilgili fotoğraflar gönderdikleri ortaya çıktı.

Dosyadaki konuşmalardan birinde, Cenk Tosun’un gruba Mert Hakan Yandaş’ın slot oyunu oynarken çekilmiş bir fotoğrafını attığı, İrfan Can Kahveci’nin ise, “Cuma cuma olmaz, namazı kaçırırız girersek,” diyerek cevap verdiği görüldü.

Konuşmanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Cenk Tosun: “1 milyon indirdi.”

X kişi: “… sahtekarları, insanları böyle çekiyorlar. Reklam parası alıyor.”

“Gözümün önünden ayıcıklar geçiyor”

Başka bir konuşmada ise İrfan Can Kahveci, sosyal medya detoksu yaptığını söyleyerek, “Gözümün önünden yıldızlar, ayıcıklar geçiyor ya. Çok formdayım, erken kaldırdınız beni bilader ya,” dediği anlaşıldı. Devamında, zaman zaman kumar bağımlılığını dile getiren şarkıcı Serdar Ortaç’a gönderme yaparak, “Hahahah, oğlum Serdar Ortaç yapacaksınız illa…” ifadelerini kullandı.

Başka bir konuşmada Cenk Tosun, gruba bir link atarak, “Bunu izleyin, taktiği buldum. Merdiven taktiği, her basışta artıyor,” dedi.

Çağlar Söyüncü de bu mesaja, “Seni de çekmiş bu oyun cengo, cengo,” ifadeleriyle karşılık verdi.

Mert Hakan Yandaş’tan 100 bin liralık bahis

Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen arasındaki yazışmalar da dosyaya girdi.

Bir konuşmada Dikmen’in, “Nasıl ya, 100 bin lira dağıttın o zaman bugün minimum,” dediği; Mert Hakan Yandaş’ın ise, “Evet hahaha, her şeye bastım. Acayip maçlar var, patlamazsa,” ifadelerini kullandığı yer aldı.

İkili arasındaki başka bir konuşma ise şöyle:

Mert Hakan Yandaş: “Abi 5 bin atar mısın? Basayım, yarın atarım.”

Ersen Dikmen: “Ne yollaması? Bir sürü borcumuz var.”

Mert Hakan Yandaş: “Ya o önemli değil. Bodrum’a basacağım, çevirir diye.”

Ersen Dikmen: “Gönderdim.”

Mert Hakan Yandaş: “6.70 oran, bağırdım tesiste oynayın kazanın diye.”

Konuşmaların bir kısmında Yandaş’ın, “Konuşmaları sil abi,” dediği; Ersen Dikmen’in de “Siliyorum,” şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti.

Mert Hakan Yandaş tüm iddiaları reddetti

Bu yazışmalar kendisine sorulan Mert Hakan Yandaş, ifadesinde şunları söyledi:

Ben hiçbir siteden bahis oynamadım. Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş, makara muhabbetleridir. Bahis oynamadım, kimseyi de bahis oynamaya yönlendirmedim. Yukarıda anlattığım gibi abi-kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yaptığı yardımlara karşılık gönderdiğim bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz. WhatsApp görüşmeleri de futbolla ilgilidir; içeriği tamamen şaka ve futbol goygoyundan ibarettir.”

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
