Mert Hakan Yandaş'ın Savcılık İfadesi: "Takım Arkadaşlarımla Slot Oynadık"
Fenerbahçe’nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi sonrasında tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Mert Hakan savcılıkta, Ersen Dikmen’in oynadığı bahislerle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Mert Hakan ayrıca, Fenerbahçeli futbolcularla yasa dışı bahis sitesinde slot oyunu oynadıklarını ancak kısa sürdüğünü de belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasında bazı futbolcular, menajerler ve yorumcular gözaltına alınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın