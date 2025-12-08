onedio
Mert Hakan Yandaş'ın Savcılık İfadesi: "Takım Arkadaşlarımla Slot Oynadık"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 21:01

Fenerbahçe’nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi sonrasında tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Mert Hakan savcılıkta, Ersen Dikmen’in oynadığı bahislerle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Mert Hakan ayrıca, Fenerbahçeli futbolcularla yasa dışı bahis sitesinde slot oyunu oynadıklarını ancak kısa sürdüğünü de belirtti.

Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasında bazı futbolcular, menajerler ve yorumcular gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı'yı tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı’yı tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk etmişti.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Mert Hakan savcılıkta verdiği ifade de bahis oynadığını kabul etmedi ancak yasa dışı bahis sitesinde kısa süreliğine slot oyunu oynadığını söyledi.

Mert Hakan Yandaş savcılığın sorduğu WhatsApp yazışmaları ile şunları söyledi;

“Konuşma içerikleri bana ait. Volkan Nart ile Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştım. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.”

