Mert Hakan Yandaş'ın Savcılık İfadesi: "Takım Arkadaşlarımla Slot Oynadık"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı’yı tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk etmişti.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Mert Hakan savcılıkta verdiği ifade de bahis oynadığını kabul etmedi ancak yasa dışı bahis sitesinde kısa süreliğine slot oyunu oynadığını söyledi.

Mert Hakan Yandaş savcılığın sorduğu WhatsApp yazışmaları ile şunları söyledi;

“Konuşma içerikleri bana ait. Volkan Nart ile Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştım. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.”