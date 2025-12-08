Hizmet Alma Platformu Armut'a Mahkeme Kararı ile Erişim Engeli Getirildi
Her türlü ev işi, özel ders gibi işler için hizmet alım sitesi olan Armut.com’a mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre, mahkemenin kararı akşam saatlerinde yürürlüğe girdi.
Armut.com isimli site üzerinden hizmet isteyenler istedikleri işi belirtiyor ve hizmeti verecekler de buradan ücret teklifi yapıyordu.
Engelli Web'in paylaşımı
