onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hizmet Alma Platformu Armut'a Mahkeme Kararı ile Erişim Engeli Getirildi

Hizmet Alma Platformu Armut'a Mahkeme Kararı ile Erişim Engeli Getirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 20:34

Her türlü ev işi, özel ders gibi işler için hizmet alım sitesi olan Armut.com’a mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre, mahkemenin kararı akşam saatlerinde yürürlüğe girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Armut.com isimli site üzerinden hizmet isteyenler istedikleri işi belirtiyor ve hizmeti verecekler de buradan ücret teklifi yapıyordu.

Armut.com isimli site üzerinden hizmet isteyenler istedikleri işi belirtiyor ve hizmeti verecekler de buradan ücret teklifi yapıyordu.

Yüz binlerce kullancısı olan Armut.com için akşam saatlerinde erişim engeli kararı alındı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre kararı İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli kararını aldı.

8 Aralık 20:13 itibariyle armut.com sitesine erişilemiyor.

Engelli Web'in paylaşımı

Engelli Web'in paylaşımı
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
11
4
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın