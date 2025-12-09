Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Oynadığı Kupon Ortaya Çıktı
Türkiye'nin gündeminde futbolda bahis soruşturması yer alıyor. Futbolda bahis operasyonunun ikinci dalgasında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao gibi isimlerin de yer aldığı 20 isim tutuklandı.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı iddia edilen kupon ise Ekol TV tarafından paylaşıldı.
Kaynak: Ekol TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 20 isim tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen kupon, Ekol TV tarafından paylaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın