article/comments
article/share
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Oynadığı Kupon Ortaya Çıktı

Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Oynadığı Kupon Ortaya Çıktı

09.12.2025 - 12:44

Türkiye'nin gündeminde futbolda bahis soruşturması yer alıyor. Futbolda bahis operasyonunun ikinci dalgasında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao gibi isimlerin de yer aldığı 20 isim tutuklandı. 

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı iddia edilen kupon ise Ekol TV tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Ekol TV

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 20 isim tutuklandı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Trabzonspor'un futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 39 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 

Mert Hakan Yandaş, Metehan Balta, Murat Sancak, Allassanr Ndao, Ersen Dikmen ve Şahin Kaya'nın da dahil olduğu 20 şüpheli tutuklandı.  

2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, mahkemede verdiği savunmada aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu beyan etti.

Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen kupon, Ekol TV tarafından paylaşıldı.

Ekol TV, Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen bu kuponu paylaştı. 

Öte yandan, Yandaş'a emniyetteki ifadesi sırasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre üzerine kayıtlı tapu ve araçları elde ettiği tarihlerdeki gelir kaynağı sorulduğu öğrenildi. Yandaş, Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu iddia etti.

